Костадин Костадинов пред СТАНДАРТ: Искам богата и силна България, а не забравена от Бога периферия

Само ние с Петър Волгин гарантираме, че страната ни няма да влезе във война, казва кандидатът на „Възраждане” за президент Костадин Костадинов

Френският модел е успешен и смятам, че тъй като парламентарната република в България на практика фалира, това е бъдещето на нашата страна

Президентът трябва да има законодателна инициатива и да свиква референдуми по негово усмотрение

Образователната ни система трябва да се промени. В момента тя създава аморфна маса, а не будни граждани

– Господин Костадинов, коя е голямата разделителна линия на тези президентски избори – по оста Изток-Запад или по отношение на цените, скока на горивата и социалните неравенства?

– И двете, защото в първата половина на кампанията това, с което се сблъскахме основно, беше обедняването и мизерията, в която живеят хората, и оплакването им от високите цени на стоките, услугите и горивата, но във втората половина на кампанията, след като започнаха ударите в Черно море срещу кораби във води близо до българските брегове, основният страх на хората се съсредоточи върху това дали ще има война, в която България ще бъде въвлечена. И това ни питат всеки ден. Това, което аз мога да им кажа, и господин Волгин също им казва, е, че единствените, които можем да гарантираме мира и невключването на България във война, сме ние. Всички останали кандидати за президент няма да се поколебаят да вкарат България във война.

– Видяхме нещо безпрецедентно в Европа – бунтове и погроми във Франция, Белгия, Италия, породени от социални неравенства, протести срещу бедността и високите цени. Как се променя Европа и какво трябва да е мястото на България в нея?

– Европа става все по-малко европейска и все повече африканска и азиатска. И това е процес, който, за съжаление, трудно може да бъде спрян в западната част на континента. В Източна Европа ние нямаме този проблем засега, но при всички положения пропадането на западната част на европейския континент няма как да не повлече в перспектива и източната. Ние в крайна сметка живеем на един континент, не можем да издигнем стена вътре в Европейския съюз. Затова Европейският съюз трябва да се реформира.

Ако той не се реформира, тази политическа линия, която в момента следват основните държави в него – Франция, Германия, Италия, Испания, тя ще унищожи не просто тях самите, тя ще унищожи европейската цивилизация. Така че политиката на Европейския съюз в момента се явява заплаха за бъдещето на европейската цивилизация и затова ние, от “Възраждане”, многократно сме призовавали за реформиране на Европейския съюз и връщане към неговите корени – свободно движение на хора, стоки и капитали, да, но централизъм, федерализъм и унищожаване на суверенните държави – категорично не.

– Кандидатирахте се за президент с пет основни приоритета: България да бъде независима, благоденстваща, обединена държава, която има образователен просперитет и силна армия. Това ли трябва да е колективната цел на страната ни, за която говори “Възраждане”?

– Това трябва да е колективната цел, защото всичко това в момента ние го нямаме. А не можем в 21 век да разчитаме да продължаваме да съществуваме по инерция, защото геополитиката не признава инерционни процеси. Геополитиката признава само и единствено силата. В 21 век виждаме, че силата вече се модифицира и не е само и единствено силата на армията, но и силата на високите технологии, на изкуствения интелект. В този ред на мисли България се очертава като една своеобразна черна дупка в Европа, а такива черни дупки геополитиката не търпи. Рано или късно този вакуум ще бъде запълнен, а България рискува да изчезне от картата на света. Затова единственото решение е подкрепа за кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане”. Ние сме показали, че там, където другите градят стени, ние можем да градим мостове и да прехвърлим мост към бъдещето, а не да оградим стена, с която да загинем завинаги в миналото.

– Как изглежда във Вашите очи благоденстваща България? Вие сте единственият чисто партиен кандидат за президент. Какъв знак давате по този начин?

България в моите представи е силна, богата и по-голяма държава. Държава, която е притегателен център за българите по света; държава, която е един от центровете на мека сила и влияние в Европейския съюз, а не забравена от Бога периферия, в която всеки прави каквото си иска. За да се случи това нещо, е нужно просто българите да повярват на “Възраждане” и да дадат доверието си на нашата организация, защото ние сме доказали, че през годините не сме променили нищо от своите принципи и виждания, намерихме съюзници и партньори извън България, получихме подкрепа от “Алтернатива за Германия”, получихме подкрепа от основните европейски политически партии. В този ред на мисли единственото нещо, което трябва да направим и което остава да направим, е да акумулираме тази политическа подкрепа за “Възраждане” в държавна подкрепа за България.

– Още със старта на кандидатпрезидентската кампания се обявихте за полупрезидентска република. Какво означава това в български условия? Примерът на коя държава бихте искали да бъде приложен у нас и защо?

– Примерът на Франция, защото това е моделът на Петата република, установен от генерал Дьо Гол през 1958 година. Силен президент с дълъг мандат, който назначава правителството, който избира министрите, който свиква Народното събрание, има законодателна инициатива, може да свиква референдуми, но от друга страна е ограничаван от Народното събрание, което пък може във всеки момент да гласува недоверие на правителството и да санкционира действията на президента.

Така че в една такава държавна система никой не може да доминира категорично и избягваме възможността цялата власт да бъде съсредоточена в едно лице, както в момента е в ръцете на Радев, както преди това беше в ръцете на Борисов, както преди това беше в ръцете на Иван Костов. Френският модел е успешен и смятам, че тъй като парламентарната република в България на практика фалира, това е бъдещето на нашата страна.

– Кои са правомощията на държавния глава, които искате да бъдат увеличени или променени?

– Ако говорим в контекста на полупрезидентската република – всички. Ако говорим в сегашния ограничен контекст на парламентарната република, това, което смятаме, че трябва да се случи, е президентът да има законодателна инициатива, да може да свиква референдуми по негово усмотрение, които да не се гласуват от парламента, а директно да се свикват, и да може сам да назначава служебни кабинети, както беше преди в старата конституция, а не както е в момента с орязаните правомощия. Това е минимумът, за да може все пак президентът да надскочи малко своите правомощия, тъй като в крайна сметка той е най-голямата избирана на мажоритарен принцип политическа фигура в България.

– Избрахте нестандартен начин за водене на кампания. Площадите станаха зали за предизборни събрания, а бюлетината книги – Вашият учебник за 1-4 клас, който раздавахте в страната. Благоденстващата нация е образованата нация. Какво в образователната ни система трябва да се промени?

– Всичко! И най-вече това, че в момента образователната система не създава будни български граждани, създава или по-скоро се опитва да създава аморфна маса без национално самосъзнание. Естествено, голяма част от учителите и учениците в нашата образователна система оказват съпротива на този процес, но той се ръководи вече повече от 30 години от страна на държавата и виждаме, че за съжаление, резултатите са налице. Средната интелигентност на българската нация, средният коефициент на интелигентност на българската нация спадна драматично, а пък нивото на грамотност на българчетата в момента е едно от най-ниските в Европа и в света. Така че трябва да променим изключително много неща и най-вече трябва, смятам аз като историк и като учител по история, да започнем от учебниците по история, защото историята е тази наука, която създава от децата българи.

– Какво Ви казват хората в страната по време на срещите Ви с тях? Какво искат да се промени?

– Основното, което искат да се промени, е президентът да бъде много по-достъпен, ако конкретно за президент говорим, защото това беше и целта на нашата кампания с тези обиколки в страната, сред хората по улиците и площадите. Идеята беше да покажем, че президентът може да е достъпен, че президентът може да разговаря с всички, дори и с тези, които не го харесват. Но най-важното, което е, българските граждани нямат доверие на властта. Те виждат в нея една олигархична каста, която се е самоизолирала и която ги граби, в резултат на което и самите те я ненавиждат. На своя ред пък тази олигархична каста ги презира. В цялата тази линия на взаимна омраза се образува пропаст, в която пропада българската държава. Ролята на “Възраждане” е да запълни тази пропаст с личен пример, показвайки, че ние сме различни. Неслучайно и нашата кампания е под надслов „Различният избор“. Вярвам, че в тази кампания ние показахме на дело, а не само на думи, че ако спечелим доверието на българските граждани, България най-накрая ще има български президент.

– “Възраждане” създаде своя група в Европейския парламент – „Европа на суверенните нации“. Какво означава суверенна нация в епохата на глобални корпорации, миграционни кризи и дигитални зависимости?

Държава, която може да казва „не“ на всеки, включително и на своите съюзници, ако националният интерес го изисква. Защото България в последните десетилетия се управлява от йесмени, хора, които не могат да казват „не“. Благодарение на тях нашата държава фалира, икономиката ни е на ръба, а българската държавност се превърна във фикция. Ето защо е крайно време да изберем “Възраждане”, за да възстановим независимата и суверенна българска държава при това заедно с помощта на нашите съюзници от Европа – „Алтернатива за Германия“, партия „Реконкиста“ във Франция, „Национално бъдеще в Италия“ и още много други партии, които заедно с нас членуват в основаната от “Възраждане” европейска партия „Европа на суверенните нации“, ръководена от българина Станислав Стоянов.

Да се приеме демографска платформа, която ние, от “Възраждане”, сме разработили и за която настояваме от години насам да бъде приета, но за съжаление, действията на властта са точно в обратната посока. Ще ви припомня, че първото нещо, което направи новото мнозинство на господин Радев в този парламент, беше да премахне комисията по демография и семейна политика.

– Като историк как виждате културното наследство като ресурс за развитие на регионите и туризма?

Това е най-доброто, което българският туризъм може да получи като прибавена стойност, защото културно-историческият туризъм носи най-много приходи, тъй като той има специална таргет група от хора, които са по-платежоспособни и хора, които са ориентирани към специфичен туристически продукт.

Точно поради тази причина – и тук вече мога да говоря като бивш директор на музей – смятам, че инвестициите в културно-историческото наследство на България са инвестиции, които ще се изплатят стократно след това във времето, защото практиката е показала, че подобни обекти имат възвръщаемост, която надхвърля десетки, а понякога и стотици пъти парите, които са вложени в социализирането, реставрирането и консервирането на тези обекти.

– Като президент ще бъдете обединител на българската нация. Част от българската нация по стечение на историческите събития остава извън териториите на българската държава. Каква ще бъде Вашата политика към тези българи, които не са в рамките на България?

Приобщаващата. Първо, смятам, че тези българи трябва да получат българско гражданство по облекчена процедура. Смятам, че трябва да има специален закон за българите в Македония, който да им позволи не да придобиват, а да възстановяват българско гражданство, защото всички българи в Македония са потомци на български граждани, тъй като в периода 1941-44 година цялото население на Македония получава българско гражданство. Това е най-малкото, което можем да направим. Всичко останало е свързано с активизация на българската политика специално по отношение на следното: на Балканския полуостров има две български държави. Няма нищо по-логично от това да се работи в посока на тяхното обединение, както се обединиха двете германски държави. Така че това е модел, който вече се е случил и осъществил в Европейския съюз, това е европейска практика и няма нищо лошо в това България да пренесе тази европейска практика на Балканите, защото аз смятам, считам и вярвам, че бъдещето на България и Македония е да бъдат една обща държава, каквито винаги сме били, защото сме един народ в две държави.