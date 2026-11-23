Войната в Украйна вече се пренася и в Черно море, създавайки сериозни рискове за националната сигурност, гражданите и икономиката на България и останалите държави в региона. Заплахите засягат и продоволствената сигурност далеч извън пределите на Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, който е на посещение у нас по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той също участва в разговора на „Дондуков“ 2.

Държавният глава подчерта необходимостта от общи и навременни действия в рамките на Европейския съюз и НАТО за противодействие на нарастващите заплахи. Йотова припомни мерките и предложенията, обсъдени на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, които обхващат национално, регионално и европейско ниво, както и взаимодействието със съюзниците от НАТО.

Зачестилите атаки с дронове в Черно море и сигурността на търговското корабоплаване вече са били предмет на обсъждане на срещата на върха на ЕС, в съюзнически формати и в двустранни партньорства. Като важна стъпка за укрепване на сигурността по източния фланг на Алианса президентът посочи възможността за надграждане на мерките за засилена бдителност в рамките на операцията „Източен страж“.

Йотова постави и въпроса за необходимостта от мораториум върху бойните действия в Черно море. Тя потвърди позицията на България в подкрепа на мирните преговори за Украйна, като подчерта, че трайно и справедливо решение на конфликта е възможно само с участието на Киев и Европейския съюз в преговорния процес.

В разговора беше засегната и темата за укрепването на отбранителните способности на ЕС. Според държавния глава е необходима по-добра координация между страните членки в развитието на отбранителната индустрия, както и по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО за гарантиране сигурността на Алианса.

Стратегическото партньорство между България и САЩ също беше сред акцентите на срещата. Йотова открои възможностите за разширяване на сътрудничеството в инфраструктурата, високите технологии, изкуствения интелект и енергетиката – области, в които страната ни разполага със значителен потенциал.

Президентът подчерта стратегическото значение на България за развитието на бъдещите инфраструктурни, енергийни и дигитални коридори в региона.