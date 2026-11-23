Задържаха лекари при мащабната акция срещу фалшиви ТЕЛК решения

Мащабна акция срещу фалшиви ТЕЛК решения се провежда в цялата страна. В София 14 души са задържани.

Сред тях има лекари, предполагаеми посредници и двама души, на които са били издадени фалшиви ТЕЛК решения.

Малко след 9 ч. тази сутрин тази сутрин "Жандармерия" и полиция влязоха в Първа градска болница. Малко след 11 ч. беше изведена жена и откарана с полицейски бус. Най-вероятно тя е член и на ТЕЛК комисията.

"15 човека дойдоха, нещо търсеха", "Не е акция. Това е обикновена рутинна проверка, нямаме резултат", казаха изведени от клиниката.

Спецакцията идва след данни за източване на държавния бюджет в особено големи размери с издаването именно на ТЕЛК решения на хора, които нямат нужда от средствата.

Операцията се провежда и в Разград, както и в района на Мездра.