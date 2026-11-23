Когато Министерството на финансите представя данните за държавния бюджет, често се появяват две различни стойности на дефицита - на касова и на начислена основа.

Понякога разликата между тях е значителна, което поражда въпроса кой от двата показателя отразява действителното състояние на държавните финанси и защо изобщо е необходимо бюджетът да се отчита по два различни начина.

Всъщност и двата показателя са официални, но измерват различни неща. Единият показва колко пари реално са постъпили и излезли от държавната хазна, а другият отчита приходите и разходите за периода, независимо кога са извършени плащанията.

Дефицит на касова основа

Касовият дефицит е разликата между действително получените приходи и извършените плащания от бюджета за определен период.

Например, ако през годината държавата е събрала 50 милиарда евро от данъци, осигуровки и други приходи, но е изплатила 52 милиарда евро за пенсии, заплати, здравеопазване, образование, инфраструктура и останалите си дейности, касовият дефицит ще бъде 2 милиарда евро.

Това означава, че държавата е изразходвала с 2 милиарда евро повече, отколкото е получила, и трябва да осигури необходимото финансиране чрез налични средства, заеми или други финансови операции.

Именно на касова основа Министерството на финансите следи изпълнението на консолидираната фискална програма и публикува редовните данни за приходите, разходите и бюджетното салдо.

Дефицит на начислена основа

При начислената основа водещо е не кога държавата е платила определена сума, а кога е възникнал съответният приход или разход.

Да предположим, че през декември правителството е получило и приело извършени строителни работи за 500 милиона евро, но е договорено плащането да бъде направено през януари следващата година.

При касовото отчитане тези 500 милиона евро ще бъдат записани като разход едва когато парите действително бъдат преведени.

При начисленото отчитане разходът по правило ще бъде отнесен към годината, през която строителните работи са извършени и приети, независимо че плащането ще се осъществи по-късно.

По този начин начислената основа позволява да се установи какви икономически задължения е поела държавата през съответния период, включително когато плащането им предстои.

Бюджет 2026

Добър пример за разликата между двата начина на отчитане е бюджетът на България за 2026 година, който вече е приет от Народното събрание.

В него е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на касова основа и 5,4% на начислена основа.