Проектобюджетът за 2027 г. залага на по-висока минимална работна заплата, ръст на социалните плащания и разширени данъчни облекчения за родителите. Финансовата рамка вече получи одобрение на първо четене от парламентарната комисия по труда и социалната политика с 13 гласа „за“, шест „против“ и без въздържали се.

При представянето на приоритетите министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отбеляза, че бюджетът на ведомството надхвърля 2,357 млрд. евро. Основният фокус на финансирането пада върху семействата с деца, повишаването на жизнения стандарт и подкрепата за хората с увреждания. От 1 януари минималното възнаграждение в страната трябва да достигне 660 евро, а обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да се повиши от 398,81 на 450 евро. Предвижда се и скок на минималното дневно обезщетение за безработица от 9,21 на 13 евро. За ръста на девет от общо 12 вида семейни помощи се отделят допълнителни 72,5 млн. евро, като подоходният праг за достъп до тях се вдига с 35 евро. Поради определянето на новата линия на бедност на ниво от 443 евро се осигуряват и още 114,3 млн. евро за социално подпомагане.

Сериозни промени се предлагат и при данъчните преференции за семействата. Облекченията за родители нарастват до 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три или повече, а за отглеждане на дете с увреждане сумата достига 12 000 евро. Паралелно с това се въвежда нов вид данъчно облекчение за разходи, свързани със здравето, образованието и спорта на децата, чиито максимални размери ще бъдат до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца. Промени засягат и ваучерите за храна, чийто максимален размер се вдига до 200 евро месечно, като сумите до 102,26 евро остават освободени от данъци, а общата годишна квота се разширява до 1,5 млрд. евро.

От началото на 2027 г. разходите за персонал в повечето бюджетни структури се увеличават с 5%, с изключение на изборните длъжности и секторите „Отбрана“ и „Сигурност“. За педагогическите специалисти е предвиден по-висок ръст от 7,5%, за което са заделени 170,5 млн. евро. За индексирането на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли са планирани 552,6 млн. евро, а в бюджета са заложени още 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания и близо 635 млн. евро за компенсации заради цените на електроенергията. По данни на министър Ефремова над 1200 работодатели вече са проявили интерес към програми за обучение и придобиване на специфични професионални умения от техните служители.

Въпреки заложените увеличения част от социалните организации посрещнаха проекта с резерви. От Националната мрежа за децата алармираха, че липсва конкретика как предвидените средства реално ще подобрят живота на най-уязвимите групи. Мария Брестничка от организацията обърна внимание, че многодетните семейства остават най-застрашени от бедност, макар да представляват под 2% от всички семейства у нас, и постави под въпрос липсата на яснота относно инвестициите за закрила на деца, преживели насилие.

В макроикономическата рамка на бюджета за 2027 г. е заложен икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Очакваният дефицит по консолидираната фискална програма е 3,5% от БВП, а на начислена основа достига 4,2%. Правителството предлага таванът на новия държавен дълг да бъде 8,6 млрд. евро, с което общите задължения на страната ще достигнат 44,3 млрд. евро, или 31,4% от брутния вътрешен продукт. Финансовата рамка включва още промени при приспадането на данъчни загуби и еднократен данък върху свръхпечалбите в избрани икономически сектори. След одобрението в социалната комисия законопроектът продължава парламентарната си процедура.