Временна организация на движението на градския транспорт се въвежда в София заради ремонт на трамвайна стрелка на едно от натоварените кръстовища в столицата. Промените ще засегнат трамваите по бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ и ще продължат от 08:00 часа на 21 ноември до полунощ на 23 ноември, съобщиха от Столичната община.

През този период трамвайни линии №1 и №3 няма да се движат.

Промени се предвиждат и в маршрутите на други три линии. Трамвай №8 ще пътува от ж.к. „Люлин 5“ до ж.п. гара „Захарна фабрика“, като ще преминава по бул. „Константин Величков“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Хайдут Сидер“.

Трамвай №10 ще се движи от ж.к. „Западен парк“ до метростанция „Витоша“, като в променения участък ще преминава през ул. „Габрово“, ул. „Скопие“, транспортния подлез „Надежда“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Алабин“.

Същият маршрут в централната част на града ще следва и трамвай №13, който ще тръгва от ж.п. гара „Захарна фабрика“ и ще стига до метростанция „Витоша“.

За да се осигури връзка между засегнатите райони, Столичната община разкрива временна автобусна линия №1ТМ. Тя ще се движи двупосочно между площад „Възраждане“ и ж.к. „Западен парк“, по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Александър Стамболийски“.

Автобусите ще спират на съществуващите спирки по маршрута в участъка от бул. „Вардар“ до ул. „Западна“, както и на трамвайните спирки между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Константин Величков“.

Предвидени са и четири допълнителни временни спирки:

„Бул. Вардар“ – две спирки, съответно 40 метра преди и 50 метра след кръстовището в двете посоки.

„Бул. Константин Величков“ – две спирки на бул. „Александър Стамболийски“, разположени на 40 метра преди и след кръстовището според посоката на движение.

От общината призовават пътниците да се съобразят с временните промени и да предвидят повече време за придвижване в засегнатия район.