Десетилетия наред мрежата на „Топлофикация София“ е оставяна да се руши без достатъчно инвестиции, а дружеството затъва в загуби заради непризнати разходи и скъпия природен газ. За този омагьосан кръг предупреди независимият общински съветник Ваня Григорова.

Според данните, които тя изнесе, за периода от 2011 до 2026 година енергийният регулатор КЕВР не е признал разходи на столичната топлофикация в размер на внушителните 930 милиона евро.

На практика това е лишило дружеството от свеж ресурс, с който навреме да подменя старите и амортизирани тръби. „Това означава, че дружеството няма пари, за да може навреме да обнови мрежата, така че столичани да не остават без парно и топла вода“, обясни Григорова.

Цифрите показват ясно защо авариите зачестяват – между 2010 и 2020 година са били подменяни едва по 10 километра тръби на година, при положение че реалната нужда е от поне 33 километра годишно.

Сериозен финансов удар е нанесен и през 2022 година, когато рязкото поскъпване на синьото гориво е генерирало загуба от 267,7 милиона евро.

Според общинския съветник още в самото начало на мандата на Васил Терзиев е трябвало да се осигурят средства за спасяването на предприятието чрез заем и европейско финансиране, като само от Модернизационния фонд могат да бъдат привлечени около 260 милиона евро за ремонт на най-критичните участъци.

Междувременно финансовата пропаст продължава да се задълбочава и се очаква до края на настоящия зимен период дългът на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ да надхвърли 1 милиард евро.

На този фон Ваня Григорова се обяви остро против доклада на кмета Васил Терзиев, с който се предлага Световната банка да направи нов анализ на състоянието на дружеството. По нейно мнение подобен ход всъщност подготвя почвата за концесиониране на предприятието.

„Аз ви казвам, че ние знаем какво е състоянието на топлофикация. Ръководството на топлофикация от началото на мандата казва колко милиарда са необходими, колко време е необходимо“, коментира тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ обсъжданият сценарий предвижда да се даде на концесия печелившата производствена част, докато тежката и амортизирана тръбна мрежа да остане на гърба на общинското дружество.

Григорова очерта и мрачна картина за това какво би се случило с града при евентуален фалит на „Топлофикация София“.

Тя предупреди, че стотици хиляди домакинства ще бъдат принудени да минат или на твърдо гориво, което ще влоши драстично въздуха в столицата, или да се топлят на климатици, а това неизбежно ще претовари и срине електропреносната мрежа на София.