Министерството на отбраната разпространи снимки и видео от операцията по спасяването на екипажа на кораба GAS HUSKY, подал сигнал за бедствие в Черно море. Спасени са всички 19 души на борда.

На кадрите се виждат част от моряците, вече качени на борда на военен хеликоптер, както и плавателният съд в открито море.

Снимка: БТА

Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили се включиха в операцията по издирване и спасяване, след като аварийният буй на газовоза се активира тази сутрин.

Снимка: БТА

Самолет Су-25 от състава на ВВС излетя от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района. Екипажът установи спасителен плот с хора, след което беше активиран хеликоптер „Кугър“ за спасяването на бедстващите. По-късно към мястото се насочи и втори самолет Су-25.

Снимка: БТА

Операцията беше предприета след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности.

Снимка: БТА

GAS HUSKY плава под либерийски флаг. Моторният кораб изчезна от радарите малко след полунощ, а в 8:02 ч. тази сутрин се задейства аварийният му буй, който излъчва сигнал за бедствие.