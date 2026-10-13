Драма в Черно море. Четирима спасени, 11 моряци се издирват

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 морски мили източно от Шабла кораб „HS Dignity“ вече са във Варна. Плавателният съд, който плава под флага на Гвинея-Бисау, потъна след атака в Черно море, а издирването на останалите членове на екипажа продължава. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков, цитиран от БТА.

Трима от пристигналите моряци са граждани на Сирия, а четвъртият е от Египет. Очаква се петият спасен от общо 16-членния екипаж да пристигне във Варна по-късно през нощта.

По думите на Смърков моряците са в сравнително добро състояние и нямат наранявания. С тях вече разговарят служители на „Гранична полиция“.

Въпреки лошите метеорологични условия спасителната операция е била успешна благодарение на съвместните действия на „Гранична полиция“, Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията, подчерта областният управител.

Вече е организирано и настаняването на спасените. Осигурени са места за престой, както и храна и дрехи.