Общество

Драма в Черно море. Четирима спасени, 11 моряци се издирват

Трима от тях са сирийци, а четвъртият е египтянин

Драма в Черно море. Четирима спасени, 11 моряци се издирват
13 окт 26 | 21:51
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Фатме Мустафова

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 морски мили източно от Шабла кораб „HS Dignity“ вече са във Варна. Плавателният съд, който плава под флага на Гвинея-Бисау, потъна след атака в Черно море, а издирването на останалите членове на екипажа продължава. Това съобщи областният управител на Варна Марио Смърков, цитиран от БТА.

Трима от пристигналите моряци са граждани на Сирия, а четвъртият е от Египет. Очаква се петият спасен от общо 16-членния екипаж да пристигне във Варна по-късно през нощта.

По думите на Смърков моряците са в сравнително добро състояние и нямат наранявания. С тях вече разговарят служители на „Гранична полиция“.

Въпреки лошите метеорологични условия спасителната операция е била успешна благодарение на съвместните действия на „Гранична полиция“, Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията, подчерта областният управител.

Вече е организирано и настаняването на спасените. Осигурени са места за престой, както и храна и дрехи.

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Автор Фатме Мустафова

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1 Коментара
Zar Boris
преди 11 минути

Русия най после почна да изпълнява Задачата,която й поставих: По два Кораба на ден,Атака и без тях, Казах!!!!!!! И всичкото Моряк, тръгнало да превозва Оръжие за Украйната, ЛАПНА ВОДА , УДАВИ СЕ !!!!!!!?!!!

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