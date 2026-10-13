Собственикът на потъналия край България кораб: Беше празен, издирват 11 моряци

Петима от общо 16 моряци на борда на потъналия кораб HS Dignity са спасени, а издирването на останалите 11 продължава въпреки лошите метеорологични условия. Това съобщи капитан Махмуд Адам, мениджър на компанията, която управлява плавателния съд, пред NOVA. По думите му в спасителната операция участват шест лодки и два хеликоптера, а близките на членовете на екипажа вече се уведомяват за случилото се.

Сред спасените са старши помощник-капитанът, главният механик, вторият механик, един матрос и един машинен моряк. От компанията изразяват надежда, че и останалите моряци ще бъдат открити живи.

„Въпреки че времето е много лошо, издирването им продължава. Би трябвало всички да са със спасителни жилетки и да е само въпрос на време да бъдат спасени“, заяви Адам.

Все още няма яснота защо двата търговски кораба са станали мишена на нападенията. По информация на компанията HS Dignity е плавал празен от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила.

„Корабът беше празен. Нямаше нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила“, обясни капитанът. Той категорично отрече на борда да е имало товар или оборудване, свързано с войната, което би могло да предизвика атака от Русия или Украйна.

Два кораба се притекли на помощ

Непосредствено след нападението към HS Dignity се насочил корабът Azov Concord, който бил сред първите, оказали съдействие. В спасителните действия се включил и плавателният съд SCANDI ASSERTER.

Представители на компанията собственик на Azov Concord заявиха, че оказват пълно съдействие на компетентните органи. Очаква се членовете на екипажа, станали свидетели на атаката и участвали в спасяването на моряците, да бъдат разпитани.

Българските власти продължават издирването на изчезналите моряци и изясняването на обстоятелствата около нападенията.

Дронове ударили двата кораба край българския бряг

Другият атакуван плавателен съд е CHELSEA-3. Корабът е дълъг 123 метра, построен е през 2006 г. и плава под малтийски флаг. Той е бил атакуван с дронове в близост до българските териториални води. Представители на компаниите, които притежават и управляват кораба, са отказали да предоставят допълнителна информация пред NOVA.

По данни на Министерството на транспорта и съобщенията CHELSEA-3 е бил ударен в 01:15 часа на 15 морски мили източно от Бяла. Пет минути по-късно, в 01:20 часа, е бил поразен и HS Dignity на 17 морски мили източно от Шабла.

След атаката CHELSEA-3 е пуснал котва. Всичките 15 души от екипажа му са спасени. Корабът е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ.

HS Dignity е с дължина 136 метра, построен е през 2009 г. и плава под флага на Гвинея-Бисау. Информацията за потъването му първоначално е подадена от спасен моряк, като по същото време сигналът на кораба изчезнал от автоматичната идентификационна система AIS.

Причините за атаките и произходът на използваните дронове все още се изясняват.