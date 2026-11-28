Броени дни преди Никулден рибните пазари се подготвят за един от най-натоварените периоди в годината. И докато шаранът остава традиционният избор за празничната трапеза, щедрият есенен улов в Черно море предлага на потребителите и други възможности на достъпни цени.

Рибарите във Варна споделят, че през последните седмици морето е особено благосклонно към тях.

„Чернокоп излиза основно. Сезонът е такъв в момента. Паламуд също“, казва рибарят Иван Василев пред NOVA.

Зад пресния улов обаче стоят все по-високи разходи за гориво, материали и оборудване. Допълнителни притеснения за рибарите създава и обстановката в Черно море.

Въпреки поскъпването на риболовните дейности, богатият улов се отразява благоприятно на изкупните цени. Ако през септември и октомври чернокопът се е търгувал на едро за около 10 евро, сега цената му е между 5 и 6 евро, посочва председателят на рибарско сдружение Велислав Вангелов.

Шаранът остава фаворит за Никулден

На рибната борса във Варна изборът е разнообразен – чернокоп, паламуд, шаран и толстолоб. Много от потребителите обаче продължават да предпочитат традиционния шаран за празника.

Според проверка на bTV от 24 ноември цената му тази година се очаква да бъде между 5 и 6 евро за килограм.

Това означава, че шаран с тегло около два килограма ще струва между 10 и 12 евро, без да се включват останалите продукти за приготвянето му.

На най-големия рибен пазар в Бургас търговците очакват основните доставки на шаран в края на тази седмица или от 1 декември.

Паламудът поевтиня до 4 евро за килограм

Добра новина има и за любителите на черноморската риба. Богатият улов на паламуд тази есен доведе до понижаване на цената му на пазара в Бургас – от около 6 евро в началото на сезона до 4 евро за килограм.

Предлагат се още пресен чернокоп и сафрид.

Според представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сезонът е бил успешен както за любителския, така и за промишления риболов.

Засилени проверки преди празника

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) провеждат съвместни проверки в навечерието на Никулден.

Кампанията започна на 23 ноември и ще продължи до 6 декември включително.

Инспекторите проверяват произхода на рибата, условията за нейното съхранение и транспортиране, както и спазването на изискванията за безопасност на храните.

Как да познаем прясната риба?

При избора на риба за празничната трапеза потребителите трябва да обръщат внимание не само на цената, но и на външния ѝ вид.

Прясната риба има бистри и изпъкнали очи, характерна свежа миризма, еластично месо и влажни хриле. Помътнелите и хлътнали очи, неприятната миризма и отпуснатото месо са предупредителни признаци.

Препоръчително е рибата да се купува от регистрирани търговски обекти, в които се съхранява при подходяща температура.