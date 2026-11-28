Рожден ден днес празнува най-успешната българска биатлонистка и единственият български спортист със златен медал от Зимни олимпийски игри Екатерина Дафовска. Родена е на 28 ноември 1975 г. в Чепеларе, където започва да тренира биатлон на 15-годишна възраст. Първият ѝ голям успех идва през 1993 г. с бронз от световно първенство за девойки.

Върхът в кариерата ѝ е на 9 февруари 1998 г. в Нагано, когато печели златния медал на 15 км индивидуално, като поваля 19 от 20 мишени. Същата година е избрана за Спортист №1 на България и Най-добър спортист на Балканите. Сред останалите ѝ отличия са два бронзови медала от световни първенства (1995 и 1997) и европейска титла на 15 км индивидуално от Минск (2004). Участва на четири олимпиади (1994, 1998, 2002, 2006) и приключва състезателната си кариера през 2007 г. След спорта се занимава с управление в биатлона, включително като председател на Българската федерация по биатлон и член на Изпълнителното бюро на Международния съюз по биатлон.

Днес празнуват още:

Проф. д-р Антонина Желязкова, културен антрополог

Ваня Стамболова, лекоатлетка

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия"

Весела Караиванова-Начева, председател на НОИ

Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор

Николай Василев, финансист, бивш вицепремиер и министър

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС и президент на Асоциацията на европейските кооперации

Проф. д-р Пламен Митев, историк

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, юрист

Неда Антонова, писателка и журналистка