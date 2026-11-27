София е на път да посрещне зимата с нова криза. След провала с боклука столичани вече излязоха на улицата и заради липсата на парно и топла вода. Недоволството стигна до Орлов мост, където протестиращи блокираха за кратко едното платно на "Цариградско шосе". А отговорът на кмета Васил Терзиев прозвуча повече като предупреждение за безсилие, отколкото като план за действие - части от столицата могат да останат без отопление и топла вода през цялата зима.

Това вече не е просто поредната авария. Това е изпитание за управлението на София в момент, когато температурите падат, а хиляди семейства, студенти и възрастни хора са принудени да търсят алтернативни начини да се топлят и да си осигурят топла вода.

Особено показателно е, че проблемът не е от вчера. В някои райони хората чакат възстановяване на услугата още от август. И докато в сайта на "Топлофикация София" се появяват нови дати за отстраняване на авариите, гражданите продължават да чакат.

Орлов мост се превърна в трибуна на замръзналото недоволство

Столичани излязоха на протест с искане за ясни отговори от "Топлофикация". Недоволните блокираха за кратко едното платно на "Цариградско шосе" в района на Орлов мост. Демонстрацията събра жители на различни квартали, а към тях се присъединиха и студенти от "Студентски град".

"Искаме да знаем къде работят аварийните екипи, какъв им е графикът, как в техните представи ще се случат нещата - кога хората ще имаме работещо парно, кога ще имаме топла вода и кога ще бъдат отстранени тези аварии. "Топлофикация" го обещаха това, но само седят едни дати в сайта им и никакви отговори", заяви организаторът на протеста Стела Икономова.

Това е същинският проблем - хората не искат поредното обяснение за старите тръби, а конкретен срок, отговорник и гаранция, че утре няма отново да се събудят на студено.

Недоволството е особено силно в студентските общежития. По данни, изнесени от БНР, близо 90% от общежитията в "Студентски град" са без парно и топла вода или получават услугата с прекъсвания.

Пред bTV студенти разказаха, че се отопляват и затоплят водата с електрически уреди. Някои са без нормални битови условия от седмици. Липсата на топла вода вече се превръща в лукс, а ежедневните задачи отнемат време, което би трябвало да бъде отделено за учене и почивка.

Терзиев призна: Може да няма парно цяла зима

Вместо да успокои хората с конкретен план, кметът Васил Терзиев предупреди за сценарий, който звучи като капитулация пред кризата.

"Има реална опасност. Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания", заяви той пред bTV по повод възможността проблемите във високите части на "Младост" и "Студентски град" да продължат през целия зимен сезон.

По думите му засегнатите домакинства са около 2% от всички в София. Но зад този процент стоят хиляди семейства, за които липсата на отопление през зимата не е статистика, а ежедневен проблем.

Терзиев обясни, че причината е натрупвана с десетилетия амортизация на топлопреносната мрежа и недостатъчни инвестиции. По думите му през годините са подменяни едва по 6-7 километра тръби годишно при обща дължина на мрежата от около 1200-1300 километра.

Кметът посочи още, че миналата година по това време авариите са били 118, докато сега са около 500. Предупреждението му е, че ако не се предприемат сериозни мерки, догодина те могат да достигнат 1000.

Само че тези числа поставят и друг въпрос: къде беше управленският контрол, когато проблемът се задълбочаваше? И защо столичани научават за риска от цяла зима без парно едва когато кризата вече е факт?

100 километра тръби чакат смяна, а хората чакат топлина

Според Терзиев най-спешно трябва да бъдат подменени между 70 и 100 километра от най-компрометираните участъци на топлопреносната мрежа.

Особено тежко е положението около ТЕЦ "Изток", където по думите му над 90-95% от мрежата не е подменяна през последните 50-60 години.

Кметът обясни, че при ремонта на едни участъци се появяват нови аварии на други места. Причината е, че старите тръби не издържат на промените в налягането, когато системата се възстановява и пренастройва.

Това обяснение показва колко дълбок е проблемът. Но не отменя отговорността на настоящото управление да организира работата така, че хората да не бъдат оставени без отопление с месеци.

В по-ниските части на "Дружба" възстановяването на топлоподаването се очаква в рамките на следващите две седмици. По-сложно остава положението във високите части на "Младост", около Академията на МВР, Американския колеж и общежитията в "Студентски град".

На фона на тези прогнози обещанието за трайно решение звучи твърде далечно за хората, които трябва да изкарат поредната студена вечер.

200 работници, 500 аварии и въпросът кой носи отговорност

От "Топлофикация София" се оправдават с непредвидени аварии и силно амортизирана инфраструктура. По информация на БНР около 200 работници на дружеството са ангажирани с отстраняването на близо 500 аварии.

Това е сериозен обем работа, но за потребителите остава неясно как е разпределен ресурсът, кои екипи работят по най-критичните участъци и кога конкретните квартали ще получат отново парно.

Именно заради липсата на прозрачност протестиращите настояват за публичен график. Не просто дата на сайта, която може отново да бъде променена, а информация какво се прави, къде работят екипите и какъв е следващият етап.

На протеста дойде и самият Васил Терзиев.

"Причината да съм тук е, защото искам всички да са спокойни, че са чути, знаем какъв е проблемът, съпричастни сме, вълнува ни да му намерим решението, но както не се уморих да казвам тези дни, просто няма лесно решение и всички трябва да го приемат това нещо, докато заедно работим да намерим трайно решение на години наред, в които никой не е правил нищо за решаването на този проблем", заяви кметът пред БНР.

Само че съпричастността не топли апартаментите. А призивът хората да приемат, че няма лесно решение, трудно може да бъде посрещнат с разбиране от семейства с малки деца, възрастни и студенти, които плащат за услуга, която не получават.

Манолова поиска неустойки за всеки ден без парно

На протеста се появи и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя заяви, че "Топлофикация София" трябва да изплати неустойки за всеки ден без парно на засегнатите столичани.

Манолова предупреди, че ако компенсациите не бъдат отразени в сметките за ноември, ще бъдат заведени два колективни иска - за дължимите неустойки и за нарушаване на колективния интерес на потребителите.

Това отваря още един фронт пред общинското дружество. Защото столичани не само са принудени да търсят алтернативно отопление, но и трябва да получат отговор как ще бъдат компенсирани за непредоставената услуга.

Протестиращите предупредиха, че ако не получат ясни срокове за възстановяване на парното и топлата вода, са готови да преминат към гражданско неподчинение.