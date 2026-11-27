Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов призова УЕФА да предприеме категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“. Пред журналисти в Бургас Кирязов каза, че е недопустимо поведението на френските фенове и настоя да бъдат предприети категорични действия, „защото това насилие по терените не е добре за никого“.

„Още повече знаем, че на тези стадиони има и много деца, и много семейства. Категорично осъждам тази проява“, заяви министър Енчо Кирязов.

Срещата не можела да бъде прекратена

По повод призивите за оставка на ръководството на „Левски“ заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение.

„Не им е било предоставяно такова право да изкажат мнение и да прекратят футболната среща. Това е по моя информация от Българския футболен съюз“, каза министър Кирязов.

Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил. Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани.

Подкрепа за нов общински стадион и лекоатлетическа писта в Бургас

В рамките на посещението си в Бургас Кирязов коментира и необходимостта от развитие на спортната инфраструктура в града. Той заяви готовност държавата да обсъди с Общината възможностите за подкрепа при изграждането на нов общински стадион и лекоатлетическа писта.

„Винаги сме готови и в диалог с Община Бургас, така че сме насреща за помощ, толкова, колкото е възможно, по отношение на спорта. Бургас заслужава да има и стадион, и лекоатлетическа писта“, каза министърът на младежта и спорта.

По думите му подобни съоръжения са необходими и в малките населени места, но е важно да бъдат изграждани и в градове като Бургас, където има национални състезатели по лека атлетика.

Енчо Кирязов е на работна среща с представители на бургаските спортни клубове, на която заедно с екипа си ще разясни възможностите за финансиране на клубовете, програмите, които Министерството на спорта разработва, и вариантите за подпомагане на спортните таланти.