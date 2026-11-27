Скандалът с брутално битите български фенове на "Левски" преди мача с "Олимпик" (Марсилия) от Лига Европа ескалира, след като френски депутат похвали биячите.

Френският депутат от департамента Буш-дьо-Рон Манюел Бомпар даде скандално становище след насилието на "Стад Велодром". Според Бомпар привържениците на френския тим заслужават похвала, тъй като са отговорили с антифашистки възгласи на провокация от фен на Левски, който е е направил нацистки поздрав.

В своето изявление Бомпар изобщо не засяга темата с насилието и боят над жени по трибуните, като акцентира само върху видео, в което личи нацисткия поздрав.

"Тази вечер на стадион "Велодром" беше заснет привърженик на Левски, който прави нацистки поздрав. Поздравления за феновете на Марсилия, които отговориха с антифашистки възглас. За крайнодесните няма място на нашите стадиони!", пише Бомпар, загърбвайки и физическите действия на феновете на ОМ.

Въз основа на твърдения за провокации от родните фенове прокуратурата в Марсилия образува разследване не само за сблъсъците на стадион „Велодром", но и за подбуждане на омраза.

Според френската прокуратура нападението е започнато от привърженици на марсилския клуб и е извършено от група лица с използване на оръжие на територията на спортно съоръжение. Второто разследване е за подбуждане към омраза във връзка с твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици.

Сблъсъците започнали около десет минути преди началото на мача в четвъртък вечерта. Стотици фенове на „Олимпик Марсилия" напуснали Южната трибуна и се насочили към страничната трибуна „Жан Буен", където обичайно се настаняват официални лица и представители на медиите. 11 българи пострадаха. Премиерът Румен Радев разговаря с Еманюел Макрон, президентът Илияна Йотова остро осъди насилието.