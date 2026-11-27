Смущаващи подробности за нападението срещу привържениците на Левски на стадион "Велодром" в Марсилия в четвъртък вечер разкри един от преките свидетели на инцидента. Според Петър Джабарски електрозахранването около сектор А е било прекъснато само няколко минути преди атаката на френските ултраси.

Джабарски, който по време на инцидента се е намирал в съседния сектор Г, твърди, че нападението е било предварително подготвено, а българските привърженици са били оставени без полицейска защита.

"Никой не говори, че токът бе спрян и малко след това нахлуха феновете на домакините. Нахлуха с палки, пожарогасители и навити около юмруците колани. Полиция изобщо нямаше, стюардите не смееха да реагират. А и нямаше как. Представете си един млад стюард, изправен срещу озверяла тълпа. Какво може да направи?", разказа Джабарски, предава БГНЕС.

По думите му вратите между секторите А и Г са били затворени, което е попречило на останалите привърженици на Левски да се притекат на помощ на нападнатите.

"В сектор А бяха феновете с по-скъпите билети, там имаше жени, деца. Всички те бяха нападнати и бити брутално", посочи очевидецът.

Джабарски е категоричен, че случилото се на "Велодром" не е било спонтанна проява на агресия. Той постави под въпрос и организацията на сигурността на стадиона, като изтъкна строгите проверки, на които са били подложени българските запалянковци.

"Другото много важно нещо е, че тази акция бе напълно организирана и подготвена. Нямаше нищо случайно. Мерките за сигурност преди влизането ни в стадиона бяха свирепи. Нас ни караха да си сваляме обувките. Е как агитката на Марсилия е вкарала на стадиона дръжките от метли, пожарогасителите?", попита той.

Привърженикът на Левски изрази и подозрения за съпричастност на служители на френския клуб към нападението.

"Категоричен съм, че това бе организирана акция и със съдействието на самия клуб. Може да не е от най-висшето ръководство, но със сигурност служители на клуба са участвали в тази вандалщина", заяви Джабарски.

Джабарски отхвърли и твърденията, че нападението е било провокирано от български привърженици, отправяли нацистки поздрави или издавали маймунски звуци.

"Вие как си представяте, че на 70-хиляден стадион някой ще забележи отделен човек или дори група от хора да отправят нацистки поздрави или как някой ще чуе маймунски звуци? Това е невъзможно. Просто искат да прехвърлят вината върху нас, за да избегнат голямо наказание", коментира Джабарски.

Той е категоричен, че не е станал свидетел на подобни прояви сред българските запалянковци.

"Гарантирам, че нито около мен, където бяхме в контролиран сектор, нито в съседния е имало такива прояви от наша страна", заяви привърженикът на Левски.