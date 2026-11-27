Столичното дерби между Локомотив София и Славия открива днес XVI кръг в Първа лига. Двубоят в квартал "Надежда" започва в 18:30 часа, като домакините ще се опитат да сложат край на серията си от три последователни загуби. В стремежа си да мобилизира максимално привържениците на отбора ръководството на Локомотив обяви символична цена от 1 евро за билетите за сблъсъка. Славия също има сериозни амбиции за трите точки, след като натрупа цели девет равенства от началото на сезона.

"Железничарите" търсят спасение

Локомотив се намира на дъното на класирането със само една победа от началото на шампионата. Успехът дойде на 20 септември при гостуването на Спартак Варна, когато столичани спечелиха с 1:0. Оттогава "червено-черните" записаха две равенства и три поражения в първенството.

Особено болезнени за отбора бяха последователните загуби от Ботев Пловдив (2:5), Септември (0:1) и Левски (1:4). Временно воденият от главния мениджър на клубната академия Александър Георгиев състав разчита и на мощна подкрепа от трибуните. В обръщение към феновете на официалния си сайт ръководството на Локомотив изрази надежда, че столичното дерби може да се превърне в повратен момент за сезона.

Славия не иска поредното равенство

"Белите" се утвърдиха като абсолютните повелители на равенствата в първенството. Възпитаниците на Ратко Достанич пропуснаха възможността да спечелят срещу Арда в предишния кръг, когато двубоят в "Овча купел" завърши 1:1, въпреки че столичани играха почти цял мач с човек повече.

Първият сблъсък между Локомотив и Славия през настоящия сезон също приключи при резултат 1:1. Днешното дерби ще бъде излъчено пряко по Диема спорт.

Програма на XVI кръг в Първа лига

Петък, 27 ноември

18:30 часа, Локомотив София-Славия

Събота, 28 ноември

12:45 часа, Локомотив Пловдив-Спартак Варна

15:15 часа, Ботев Враца-Лудогорец

17:45 часа, Черно море-Ботев Пловдив

Неделя, 29 ноември

13:30 часа, Арда-ЦСКА 1948

16:00 часа, Септември-Левски

Вторник, 1 декември

18:30 часа, Дунав-ЦСКА