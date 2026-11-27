България поиска от Франция пълно разследване и наказания за виновниците за бруталното нападение срещу привържениците на Левски в Марсилия. Позорните сцени на стадион "Велодром" предизвикаха остра реакция на най-високо държавно и политическо ниво, а министър-председателят Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Брюксел.

Българското външно министерство обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция, а Българският футболен съюз официално сезира УЕФА с настояване за най-тежки наказания. По официални данни на френската полиция, предоставени на Франс прес, единадесет български граждани са пострадали, като петима от тях са откарани в болница.

Радев разговаря с Макрон в Брюксел

Министър-председателят Румен Радев постави въпроса за нападенията срещу българските граждани директно пред френския президент Еманюел Макрон в рамките на извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел. За проведения разговор премиерът съобщи тази нощ в профила си във Фейсбук.

"Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа", заяви Радев. Министър-председателят благодари на Макрон за личната му ангажираност със случая, за оказаната медицинска помощ на пострадалите сънародници и за предприетите мерки за гарантиране на тяхната сигурност и търсене на отговорност от извършителите.

Реакцията от Елисейския дворец не закъсня. Френският президент осъди по най-категоричен начин проявите на насилие срещу българските футболни привърженици. В официалното изявление на президентската администрация, разпространено от Франс прес, се подчертава, че подобни действия "нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство".

Макрон лично е уверил българския министър-председател, че "тези действия няма да останат ненаказани".

Йотова: Нападенията оскверняват футбола

Президентът Илияна Йотова реагира още снощи. Държавният глава направи емоционален паралел между прекрасната атмосфера в столичната "Арена 8888", където българските баскетболни национали победиха Дания, и ужасяващите кадри, пристигащи по същото време от Франция.

"Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света", заяви Йотова. Според президента всеки футболен запалянко трябва да има възможност да подкрепя любимия си отбор, без да се страхува за собствената си сигурност.

Държавният глава настоя френските власти да установят всички обстоятелства около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била организирана охраната на българските привърженици на стадиона.

"Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо", подчерта Йотова.

България изпраща дипломатическа нота до Франция

Министерството на външните работи излезе с официална позиция, в която категорично осъди нападенията срещу българските граждани. Ведомството обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за цялостно разследване на случилото се.

"Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите", се посочва в позицията на министерството.

Генералният консул на България в Лион и почетният консул на страната ни в Марсилия Мирей Мартен следят на място развитието на ситуацията. Дипломатическите ни представители са в готовност да окажат необходимото съдействие на пострадалите и останалите български граждани.

Още вчера, преди началото на футболния двубой, външното министерство бе информирано за нападенията срещу български запалянковци в Марсилия в нощта на 25 срещу 26 ноември.

Никой няма право да бие и унижава българи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи едни от най-острите политически реакции след насилието във Франция. Той настоя българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти.

"Къде е френската полиция, къде е охраната на стадиона, къде е УЕФА? Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?", попита Борисов, цитиран от БНР.

Бившият министър-председател направи паралел с трагичните събития на стадион "Хейзел" и призова европейската футболна централа да наложи възможно най-тежките санкции на Олимпик Марсилия.

"На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани", заяви Борисов. Той изрази пълната си солидарност с привържениците на Левски и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

Искат гаранции за завръщането на българите

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев също настоя за незабавни действия на българската дипломация. Той поиска да бъдат получени обяснения от френското посолство в София и да бъде гарантирано безопасното завръщане на всички привърженици на Левски.

"България е длъжна да се погрижи за сигурността и достойнството на гражданите си, независимо къде по света се намират", заяви Мирчев, цитиран от БТА. По думите му местната полиция не е реагирала навреме и адекватно нито на стадиона, нито при нападенията извън него.

От "Да, България" разпространиха и официална партийна позиция, в която настояха френският посланик в София да бъде извикан за обяснение в Министерството на външните работи. От формацията поискаха българските институции да гарантират медицинска помощ на пострадалите и сигурността на останалите сънародници до завръщането им в България.

БФС настоява за най-тежки наказания

Българският футболен съюз официално сезира УЕФА за нападенията срещу българските привърженици. От футболната ни централа настояват да получат цялата документация по случая от компетентните френски футболни и държавни институции.

"Подобен акт на брутална агресия, който може да коства човешки животи, не само няма никакво място във футбола, но следва да бъде наказан с възможно най-строги санкции", заявиха от БФС в позиция, разпространена от БНТ.

Българската футболна централа поиска пълна прозрачност на разследването, установяване на всички извършители на нападенията и подвеждането им под отговорност.

Боримиров: Кръвта, която се проля, е по ръцете на УЕФА

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отправи тежки обвинения към европейската футболна централа. Той разкри, че ръководството на българския шампион е предупреждавало УЕФА за рисковете още седмици преди двубоя.

"Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не се взеха мерки. Кръвта, която се проля тук, е тяхна вина. Те не анализираха риска на този мач", заяви Боримиров пред медиите след срещата.

Изпълнителният директор разкри и че Левски е настоял за прекратяване на двубоя на полувремето, но делегатът на УЕФА от Португалия не е разрешил това. Боримиров е разговарял и с българското външно министерство, което е направило опити да окаже съдействие, но решенията за организацията на сигурността са били в правомощията на местната префектура.

"Ако това беше в България, щяха да ни извадят от евротурнирите", категоричен бе изпълнителният директор на Левски.

Предупрежденията на Левски са били и писмени

Още на 22 ноември ръководството на Левски е изпратило официално писмо до УЕФА заради наложените от френските власти ограничения за българската агитка. Клубът е настоял да бъде обяснено защо не е спазено изискването минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде предоставен на гостуващите привърженици.

В официалното си изявление тази нощ Левски обяви, че ще продължи да търси отговорност от компетентните органи, като си запазва правото да предприеме допълнителни действия за защита на своите привърженици.

"Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо", заявиха от клуба.

Вуцов и Веласкес потресени от насилието

Вратарят на Левски Светослав Вуцов призна, че случилото се по трибуните е оказало сериозно психологическо въздействие върху футболистите на българския шампион.

"Слушахме химна на Лига Европа и гледахме как феновете на Марсилия си минават свободно през сектора и отиват да се бият с нашите фенове", разказа националът пред медиите.

Старши треньорът Хулио Веласкес също не скри огорчението си от случилото се. Испанският наставник определи проявите на насилие като недопустими във футбола.

"Изразявам подкрепата си към привържениците, които се оказаха въвлечени в този инцидент. Надявам се никой да не е пострадал сериозно. Дълбоко съм натъжен от случилото се", заяви Веласкес, цитиран от Франс прес и БТА.

Подкрепа за Левски и пострадалите български граждани изрази и ръководството на футболния клуб Дунав, което категорично осъди нападенията във Франция.

Позорът в Марсилия отекна в световните медии

Нападенията срещу българските привърженици намериха широк международен отзвук. Франс прес посвети няколко последователни публикации на насилието, пострадалите българи и реакциите на българския и френския държавен глава. За инцидентите съобщиха и Ройтерс, френските издания "Фигаро", "Паризиен" и "20 минют", както и телевизиите TF1 и TV5Monde.

Френската полицейска префектура потвърди пред Франс прес, че всички единадесет пострадали са български граждани. Сред нараняванията на петимата хоспитализирани има травми на главата и очите, както и изкълчено рамо. Към момента на съобщението на френската полиция няма предоставена информация за извършени арести.

Ръководството на Олимпик Марсилия също разпространи официална позиция, в която осъди инцидентите. От френския клуб обаче защитиха действията на охранителните си екипи, като заявиха, че тяхната бърза намеса е позволила възстановяването на реда, без да бъде нарушено провеждането на футболния двубой. Клубът обяви, че работи съвместно с компетентните органи за изясняване на обстоятелствата около нападенията.

Старши треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио също изрази съжаление за проявите на насилие, като заяви, че футболистите му не са били информирани за случващото се при излизането си на терена.