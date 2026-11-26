Варна преживява политически трилър, но вече за всички е ясно, че истинският сценарий не се пише в партийните централи в София, а в кабинетите на големия бизнес край морето.

Фактът, че всички политически сили се разграничиха от свалянето на кмета Благомир Коцев, означава, че двигателят на кризата във Варна не е политически. Той е икономически, корпоративен.

Морската столица в последните дни преживява истинско разместване на пластовете, което на повърхността изглежда като множество обрати. Те започнаха от решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев заради отпуските му по време на миналогодишния арест, минаха през доста по-скромните протести и гнева на Бойко Борисов срещу непослушните гербаджии, за да стигнат до съдебното определение в четвъртък, с което кметът остава на поста до окончателното решение по същество.

Миналата година, когато Коцев се озова зад решетките, сюжетът беше доста по елементарен за публично обяснение. Имаше ясен враг и протестна вълна, която превърна кмета в символ.

Днес обаче не политическите сили, а бизнесът оттегли доверието си от кмета.

Когато ТИМ проговори

Замесването в скандала на най-едрия капитал – корпорацията ТИМ, доведе до нещо невиждано за последните 30 години. Марин Митев даде знаково интервю за БНР и в същото време направи най-ясния прочит на случващото се във Варна.

Все пак става дума не за някакъв преходен олигарх, а за бивш командос, човек с рефлекси на стратег, който винаги е мерил думите си с хирургическа точност.

Зад иронията на Митев, че е „обикновен пенсионер“ и че е „абсурд“ Дънката да извади 400 хиляди евро за ОИК, защото бил „стиснат“, прозира нещо много важно - истинската диагноза за управлението на Варна.

Митев разкри два ключови детайла

Единият е, че на миналите местни избори бизнес формацията „Алтернатива на гражданите“ е била потърсена лично от Кирил Петков на вилата в село Здравец с молба за подкрепа. Този детайл потвърди всеизвестната истина - без благословията на местния капитал, влизането в кметския кабинет е почти невъзможно.

Не по-малко важна е оценката за резултата от това управление. Когато един от най-големите инвеститори в региона казва в прав текст, че нищо не става веднага, че колите по Крайбрежната алея са спрени без визия как морският бряг да работи за града по примера на Ница или Анталия, и че кметът сам го търси за разговори, посланието е кристално ясно. Този кметът нито може, нито знае как да управлява. Сложил е града на пауза.

Големият парадокс на варненската криза е, че ПП и ДБ крещят, че Коцев е ударен, защото е спрял незаконни сделки и схеми. Но от гледна точка на бизнеса и на стотиците хиляди варненци проблемът е обратният – градът не се развива.

Варна продължава да е икономически мотор, в който десетки хиляди семейства разчитат на работеща инфраструктура, туризъм, строителство и предвидима администрация.

За три години морската столица обаче се превърна в заложник на постоянни скандали, арести, съдебни дела и административен блокаж.

Когато една управленска формула не генерира растеж, не отпушва ключови проекти като стадион „Варна“, бави обществени поръчки и затваря града вместо да го отваря за капитали и туристи, тя губи легитимност не пред партиите, а пред самата икономическа тъкан на града.

Бизнесът във Варна иска работеща икономика, в която инвестициите се движат, а правилата са ясни.

А когато кметската администрация буксува и превръща всяко управленско решение в повод за война или оправдание за бездействие, търпението на реалния сектор се изчерпва.

Какво следва

Коцев получи временна глътка въздух в един парализиран по неговото управление град. Предстои произнасяне на Върховния административен съд по жалбата, както и дело по същество за самите отпуски и отсъствия на кмета по време на задържането му.

Дори и съдът окончателно да остави Коцев на поста обаче, а ГЕРБ и ПП-ДБ да удължат агонията му, корпоративната присъда вече тежи над кметския кабинет. В оставащото време до редовните местни избори Варна рискува да остане в състояние на клинична управленска смърт – с кмет, който се бори за юридическото си оцеляване, с фрагментиран Общински съвет и с бизнес, който вече открито дава сигнали, че търси нова формула за управлението на морската столица.

А докато сметките се разчистват, Варна ще продължава да се отдалечава с бясна сила от работещия на пълни обороти Бургас.