София, освен с панелките, се отличава в цял свят с кръпките по улиците. Почти няма софийска улица, по която да няма кръпки. Резултатът е грозни улици с неравен асфалт.

Хората логично се питат „защо като се прави една улица, не се прави цялата“.

Експерт от Столична община обясни пред „Стандарт“, че причините са финансови и процедурни.

За да се направи основен ремонт на улица, тоест цялостно преасфалтиране, е нужен проект и обществена поръчка. Това изисква повече време, пари за проектиране и риск от обжалване по всички етапи на процеса, тоест пак губене на време. Освен това при възлагане на цялостен ремонт по новите правила вече се изисква и подмяна на водопреносната мрежа под участъка, което също много оскъпява.

Докато за кръпките, т.нар текущи ремонти, Столична община вече има сключен договор с фирма, която да ги извършва. Районните кметове подават на Столична община улиците, които са за ремонт, и фирмата по график запълва дупките.

Общински служители ни обясниха, че кметовете предпочитат т.нар кръпки, което по процедура се води текущ ремонт, тъй като с парите за цялостно преасфалтиране на една малка улица могат да се закърпят средно 10 улици.

По-добре да закърпим 10 улици за месец-два, отколкото да чакаме с години проектиране, поръчки, обжалвания, за да асфалтираме една улица и да изхарчим целия бюджет на района за инфраструктура, обясни човек от администрацията.

Точно това била причината в цяла София масово да се правят текущи ремонти на кварталните улици, а голямата Столична община да инвестира в основни ремонти на булеварди и свръхнатоварени участъци.

Малките улички минават с кръпки, а булевардите с основни ремонти, била политиката на кмета Терзиев.

Запълване на дупки се прави всеки ден в София, твърдят източниците ни от общината.