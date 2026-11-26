Съдебните служители и магистратите ще получат коледен бонус и тази година. Новото в случая е че тя няма да е процент от заплатата, а фиксирана сума, пише lex.bg.

Пленумът на Висшия съдебен даде зелена светлина съдиите, прокурорите, следователите и служителите да получат допълнителни възнаграждения в размер на 1240 евро.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стефан Петров отбеляза, че средствата са от икономии, които са направени през годината. Той подчерта, че премии няма да получат членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората към ВСС.

Бюджетната комисия в парламента ще определи допълнителните възнаграждения за тримата големи в съдебната система - председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, на директорите на Националната следствена служба, на Националния институт на правосъдието и на главния секретар на ВСС. Очаква се те също да получат по 1240 евро.