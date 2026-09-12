Властта иска по-ясни правила за дисциплинарната отговорност на магистратите
Правосъдният министър предупреди, че сегашната уредба създава проблеми за независимостта, санкциите и доверието в съдебната власт
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Правосъдният министър предупреди, че сегашната уредба създава проблеми за независимостта, санкциите и доверието в съдебната власт
Той бе категоричен - бонуси от 70 000 лв. във ВСС няма
Необходимо е скоростно възстановяване на държавата и институциите, разградени и компрометирани от самозабравили се магистрати, категоричен е лидерът
Той беше свален от власт в края на миналата година
Въпросите им засягат правомощията на Висшия съдебен съвет
Необходимо е увеличаване капацитета на българските институции в борбата с трансграничната престъпност във финансовата сфера
Марин и Стефан Димитрови със сериозни контакти в съдебната власт
Бащата добави, че след случилото се с майката са започнали пак да поддържат контакт
Важна е превенцията, смята Благовест Кирилов
Първите съобщения пристигат на 19 февруари след убийството на Мартин Божанов - Нотариуса
Нека магистратите да излязат и да кажат какво знаят - дали са били заплашвани
Атанас Атанасов разкри кой е в него
Не се знае дали Нотариуса наистина е заплашвал магистрати и дали се водят разследвания за това
Жена опитала да пренесе наркотици през летището
Недопустимо е подобно зверство да се случва в цивилизована европейска държава
Докато магистрати спорят за отстраняването на главния прокурор
Главният прокурор е проявил недопустима емоция, смята конституционалистката
С кои евродепутати се срещна
Списък с имена на прокурори, съдии и следователи е бил открит в дома на обвиняем за участие в престъпна група
Обвинението срещу Дилиян Георгиев е за притежание на наркотици и други престъпления