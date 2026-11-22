Приключи изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), след като следователите определиха последния представител в кадровия орган на съдебната власт. С убедително мнозинство беше избран Петко Петков (на кадъра горе) от Националната следствена служба, който получи 323 гласа срещу 40 за своя съперник Бойко Атанасов.

Така всички 22 места от професионалната и парламентарната квота вече са попълнени. Това се случва повече от четири години след изтичането на мандата на досегашния съвет.

Категорична победа при висока активност

В гласуването на 21 ноември участваха 378 от общо 453 следователи с право на глас. Избирателната активност достигна 83,4%, показват официалните данни на ВСС.

От подадените бюлетини 363 са действителни, а 15 са обявени за недействителни. Петко Петков получи подкрепата на близо 89% от гласувалите с действителна бюлетина.

Неговият опонент Бойко Атанасов е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Той събра 40 гласа.

Вотът се проведе с хартиени бюлетини в пет избирателни секции по апелативни райони - София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Председателят на Избирателната комисия Нелчо Неделчев обяви избора за редовен. Резултатът обаче не е окончателен и подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Евентуалните жалби ще се разглеждат от петчленен съдебен състав с трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

Професионалната и парламентарната квота са попълнени

Изборът на Петко Петков завърши процедурата по определянето на всички представители в новия ВСС.

Преди следователите своите членове избраха съдиите и прокурорите. Съдийската професионална квота включва шестима представители, а прокурорската - четирима. Следователите излъчват един член, с което общият брой на пряко избраните от магистратите достига 11.

Междувременно Народното събрание избра и останалите 11 членове на съвета от парламентарната квота. Седем от тях бяха издигнати от "Прогресивна България", а четирима - от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Така изборът на всички 22 членове от двете квоти е приключил. Предстои да изтекат сроковете за обжалване и да бъдат изпълнени необходимите процедури за встъпване в длъжност.

Новоизбраните членове могат да започнат работа най-рано в началото на декември, ако няма жалби срещу резултатите. Преди това имената им трябва да бъдат обнародвани в "Държавен вестник".

Досегашният състав на ВСС продължи да изпълнява функциите си повече от четири години след изтичането на петгодишния му мандат през октомври 2022 г.