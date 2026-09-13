Петко Петков пред СТАНДАРТ: БСП последва съдбата на СДС
„Прогресивна България” спечели най-много от младите избиратели
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„Прогресивна България” спечели най-много от младите избиратели
“Мадуровките” са лесни за манипулация, използват се от авторитарните режими
Радев ще използва ПП-ДБ като „полезни идиоти“, за да прокарва мрежите си на влияние
ДПС се е възстановила електорално от момента преди да се разцепи, казва изпълнителният директор на “Галъп”
ПП – ДБ се въртят като пумпал около заучените си фрази за „завладяна държава“ и „съдебна реформа“
ДПС-Ново начало твърдо е втора политическа сила
Въпрос на време е ПП и ДБ да се разделят
Много скоро ще станем част от еврозоната
Европейските лидери се държат лицемерно спрямо Украйна
ДПС - ново начало привлича още привърженици, казва изпълнителният директор на "Галъп"
Редовен кабинет? Оптимист съм, казва изпълнителният директор на "Галъп"
ПП-ДБ правят недопустим опит да превърнат независимата съдебна система в политическа сделка
В тези часове активността не е атестат, в късния следобед се вижда динамиката
Румен Радев трябва да влезе в ролята си на президент, а не да се състезава с партиите
Петко Петков стана шесткратен световен шампион
Мрежата полудя
Ето какво е прочел в комисията по досиетата
Бащата на премиера се похвали във фейсбук
Петко Петков зове да се излезе на улицата
Петко Петков обяви, че никога не би жертвал канадското си гражданство