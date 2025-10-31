Петко Петков: Кабинетът има волята да преведе България през трудния период

Ако премахнем плоския данък, икономиката ще претърпи сериозни сътресения

* 2026 г. ще е преходна и важна

* Партията на Радев ще гледа на Изток

* Заявката на Борисов за преформатиране подейства сплотяващо на управлението

- Г-н Петков, предстои приемането на най-важния закон в държавата – бюджетът за 2026 г., който за първи път ще е в евро. Чуха се гласове за вдигане на данъци и осигуровки, за нови заеми и други икономически рискове. Доколко политизирането на дебата по приемането на този нормативен акт ще повлияе впоследствие върху реалния живот на хората в България?

- Опасявам се, че е възможно политиците отново да подходят популистки и по този начин да потъне сериозният дебат около Бюджет 2025. Той е ключов по една единствена причина и тя е, че ще бъде „преходен“ към една нова за икономиката система, която се явява еврозоната. Това е и голямото предизвикателство. Ако проектобюджетът е адекватен на тази ситуация, е твърде вероятно влизането ни в зоната да мине безпроблемно. Иначе винаги при обсъждане на парите за държавата се сблъскват двата подхода на повече харчене или повече пестене. Мисля, че по-скоро е необходим баланс между тези два принципа. Това е в интерес на държавата.

- Лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров призова за премахване на плоския данък и се позова на факта, че ние сме единствената държава в ЕС с подобен налог. Как обаче терминът „ за достойни възнаграждения в държавната администрация“ би станал дъвка за опозицията при евентуални избори?

- Това говорене е опит за позициониране в определена ниша. Макар аргументите на Зафиров да изглеждат логични, те са неприложими към настоящата ситуация в държавата. Ако премахнем плоския данък в момента, икономиката ни ще претърпи сериозни сътресения. Това на практика би влошило сериозно бизнес средата. Не на последно място политическите сили в по-голямата си част са против премахването на плоския данък. Това означава, че единствената цел в момента на такъв тип говорене, е генериране на електорална подкрепа с популистки техники. Практиката показва обаче, че това се обръща срещу говорителите му след време.

- Какво сочи анализът Ви по повод призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за смяна на министри, преформатиране на управленската коалиция и сваляне на председателя на Народното събрание г-жа Наталия Киселова и единственото последствие от него – ротация на парламентарния председател през 10 месеца?

- Заявката, която беше дадена от лидера на ГЕРБ, подейства сплотяващо на управлението. Виждате, че след едноседмичното медийно загряване се оказа, че единственото което се случи реално, е добавянето на анекс към коалиционното споразумение в което беше договорено председателят на НС да бъде сменян след 10 месеца. А иначе безспорно може да има основавания за критика към дадени ресори, примерно към социалното, здравното или културното министерство. Все пак това са трудни за ръководене системи. Там е необходима сериозна и дългосрочна реформа, за да се модернизират и да станат по ефективни.

- Стабилен ли е днес кабинетът „Желязков“ и доколко надпреварата за президент догодина би могла до доведе до евентуални конфликти между представителите на днешното мнозинство?

- С поведението си правителството показва желание и воля да преведе страната през този труден период. Нормализирането на политическата обстановка е първият етап от този процес. Виждат се наченки на коалиционна култура. Давам и нагледен пример. В предходните години, когато настъпи труден момент за управленската коалиция, винаги един от участниците в управлението тръгваше да разваля управлението и да се организират предсрочни избори. Сега наблюдаваме друго. При възникване на криза, управляващите се събират и договарят или предоговарят действията си. Не въвличат страната в поредни избори. Има едно осмисляне на политическата ситуация и можем да твърдим и надграждане. Дори и да имат спорове помежду си, отделните участници във властта изчистват това помежду си, а не в общественото пространство. Това наистина започва да прилича на коалиционно поведение.

- Каква би могла да бъде печелившата кандидат-президентска двойка?

- За да спечелят едни избори за президент, кандидатите е необходимо да са извън партийните рамки. Печеливш би бил всеки кандидат за „Дондуков“ 2, който обединява по големи маси от привърженици, а не ги разделя. Това не може да се случи ако партиите продължават да се конфронтират помежду си, а не се обърнат към желанията и предпочитанията на избирателите. Засега е ясно, че ГЕРБ като най-голямата политическа сила със сигурност ще излъчат кандидатура. От тук и вариантите пред тях са най-големи. От една страна Борисов постоянно отправя покани за обща кандидатура с ПП-ДБ. Те обаче поради своя нарцисизъм отклоняват тази покана. Другият вариант е управляващите ГЕРБ, ИТН и БСП да излъчат обща кандидатура. При една евентуална подкрепа от страна на ДПС, това също би се превърнало в печеливша кандидатура. От другата страна на реката също е интересно. Радев като че ли се опитва да дава рамо на г-жа Йотова, а от друга страна „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“ се колебаят. Може да се окаже, че от този от националистически облак ще се кандидатират може би Костадинов, Василев и кой ли не. Това може да доведе до ситуация, която няма да се хареса на избирателите на ПП-ДБ, когато преди години Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов. Напълно възможно е да имаме римейк на тази ситуация - например Костадинов да бъде втори далеч зад кандидата на ГЕРБ, а ПП-БД да са достигнали поредните висини тип „Лозан Панов“.

- В последното си изследване „Галъп Интернешънъл Болкан“ постави ДПС – Ново Начало на второ място след ГЕРБ при евентуални избори скоро. Колегата Ви от „Мяра“ Първан Симеонов прогнозира към днешна дата, че при избори по-късно ДПС на Делян Пеевски ще продължава да расте. Каква може да е причината за това?

- Трябва да отбележим, че „Галъп Интернешънъл Болкан“ още при изследването си през юли първи отбеляза срива на ПП-ДБ и второто място на ДПС. От тогава до днес партията на Делян Пеевски твърдо се е настанила на второто място. Това се дължи на няколко фактора. Първият е фактическият край на конфликта и разделението в партията. ДПС държи регистрацията, печатите и притегли към себе си остатъчните структури на АПС. Това доведе до обединение в партията и тя започна да работи на нормални обороти. Вторият фактор е политическото пропадане от страна на ПП-ДБ. Те изгубиха втората позиция, поради объркването на своите избиратели. ДБ се държи различно от ПП и това се вижда от всички. Единственият сплотяващ елемент е демонизирането на една политическа фигура. За съжаление този похват започва да се изчерпва. Третият фактор е платото, в което изпадна националистичният сектор. Виждате особено „Възраждане“ не може да расте поради грешните посоки в които залитнаха, особено около протестите за референдума за лева. Социологически погледнато ДПС в момента се е възстановила електорално от момента преди да се разцепи. Тогава ДПС също беше втора политическа сила. Няма нищо изненадващо. От поведението и развитието на нейните лидери зависи дали ще продължи да расте или не.

- Полярни са мненията относно появата на новата партия на президента Румен Радев на политическия терен. Откъде тази „неродена мома“ обаче, може да дърпа гласове и кои ще са партньорите й занапред?

- Разговорите за тази „неродена мома“ са продиктувани по-скоро от липсата на разнообразие на политическия терен, а не толкова от фигурата на г-н Радев. Ако такъв проект се осъществи, трябва да се кажат няколко неща. Първо това ще бъде партия, която ще гледа на Изток. Второ, това ще е формация бореща се в полето на национализма и популизма. И трето, това ще е партия, състояща се от политически номади от треторазрядната политика. Там има фигури, които избягаха дори от Васил Терзиев. И трите констатации не са добри и обричат един такъв проект на неуспех. Той би взел от партии като „Възраждане“ и МЕЧ, а „Величие“ най-вероятно няма да влезе в парламента заради такава формация. Реално такъв политически субект би поизчистил малките антисистемни партии и дотам. Врачуването, че такава партия би била първа политическа сила, е забавно, но то по-скоро е в жанра „Научна фантастика“.

- В политическите среди се говори под сурдинка, че Радев вече има кандидат за негов наследник на „Дондуков“ 2 и това е столичният кмет Васил Терзиев. Ако това е така, знак ли е то за претопляне на отношенията на държавния глава с ПП или чисто икономически интереси стоят в основата на тази предполагаема кандидатура?

- Ако са се спрели наистина на Терзиев, това е фундаментална грешка. Не може да стане президент на България човек, който не може да подсигури кофи за смет на кв. „Люлин“ в София. Моите уважения, но за да станеш президент, е необходимо повече от това да си наследник на структурите на ДС.

Иначе флирта на ПП с Радев не е за първи път, различното сега е че ако се сближат още, е възможно ПП да бъдат тотално разкрити и занулени. Аз мисля, че не биха си го причинили. Но кой знае след лозунга „С вас сме г-н Президент“, какво следва.

- След президентските избори догодина идват местните, които са най-сложни и много важни за хората. Мислите ли, че партиите вече се подготвят за тях? Питам, защото ГЕРБ се оказаха изненадани от резултатите от вота за общински съветници в Пазарджик.

- Определено най-трудни за партиите са местните избори. Подозирам, че след президентските избори ситуацията електорално ще е доста различна от сегашната. Може да се окаже, че големите победители на месния вот, ще бъдат системните партии като ГЕРБ, ДПС и БСП. Но е твърде рано да се мисли за тях. Според мен ГЕРБ не са изненадани от резултатите в Пазарджик, електорално те са на това ниво от доста години. Те използваха момента да дадат заявка за промяна в общинската си структура и промяна на посоката. Това мина незабелязано от анализаторите.

- Каква ще е политическата 2026 г.?

- Следващата година ще бъде преходна и важна. Преходна, защото България ще стане член на еврозоната. Икономиката ще има нужда от малко време да се нагоди. Политиците и обществото е необходимо да си дадат малко време, за да заработи цялата система нормално. Важна е, защото след избора ни да влезем в еврозоната ние окончателно скъсваме със зависимостите от източното влияние на Русия и можем като общество да мислим за нови хоризонти и цели, които да следваме и да изграждаме заедно.

