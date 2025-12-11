Пеевски: Печелившият е друг, да идва още днес ВИДЕО

Решението за оставка е на мандатоносителя. Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в първия си коментар, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка.

"Решението за оставката е на кабинета. Помагахме им за бюджета, защото беше много социален. За да има достатъчно средства за всички съсловия", каза Пеевски.

Казахме "не на олигархията и на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък "Дивидент" и данък за хазарта, за да има достатъчно средства за всички съсловия", припомни Пеевски.

„Цялата отговорност в момента е на коалицията „Сорос“, т.е. на ПП-ДБ, и само да им кажа едно нещо: Печелившият е друг и да идва още днес“, подчерта в заключение Пеевски.

Нашето мнение е, че България трябва да е социална държава и да помага на хората, категоричен бе лидерът на ДПС-Ново начало.

