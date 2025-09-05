Петко Петков пред "СТАНДАРТ": До изборите за президент правителството ще е монолитно

ДПС - Ново начало се държи отговорно и това дава пространство за нормализиране на политическия процес, казва изпълнителният директор на „Галъп“ Петко Петков в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Конфронтацията в опозицията се засилва

Срещите на Атанас Зафиров в Китай могат да са полезни политически или икономически

Посещението на Урсула фон дер Лайен в Сопот даде сериозна подкрепа на ЕС към българската икономика

При избори Румен Радев ще използва ПП за своя плацдарм

- Г-н Петков, какви заявки дадоха управляващите и опозицията на старта на новия парламентарен сезон?

- Поведението на политическите формации продължава линията от стария политически сезон. Управляващите дадоха заявка, че ще продължите с усилията си относно въвеждането на еврото от първата година и овладяването на процеса на януари е свързано с това. А опозицията отново дава да се разбере, че ще продължи разединена да иска вотове на недоверие срещу властта, без значение от крайния резултат. Забелязвам, че конфронтацията между отделните членове на опозицията се засилва и езикът от груб до момента, може би ще стане още по-красен и застрашен в някакъв момент. Неприязънта между „Величие“ и „Възраждане“ става все по нелицеприятна.

- ПП – ДБ, заедно с АПС и МЕЧ ще внесат вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Темата, според съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев ще бъде „за противодействие на завладяната държава“. Предстои и голям протест на 25 септември. Каква е целта на соросоидите от ПП и ДБ и другите въпросни партии, които като орел, рак и щука вдигат олелия срещу законодателството при положение, че е ясно: те нямат необходимите гласове, за да свалят решението?

-Този бъдещ вот на недоверие ще бъде поредното изгубено време за българския парламентаризъм. ПП-ДБ, АПС и МЕЧ ще го подкрепят, но „Възраждане“ декларират, че няма да гласуват „За“. Това за обикновения зрител е доста обидно и мисля, че се постига обратният ефект. Вместо да се нажежава общественото мнение към правителството, то се отразява върху опозицията. Мисля, че трябва да търсите друг път за реализиране на своите идеи, представителите на ПП-ДБ. Те изпадат в един парадокс. Обявяват се за пазители на държавността и правовия ред, а се опитват да гласуват заедно с представителите на „Възраждане“ и „Величие“. Това изглежда доста неразбираемо и объркващо за техните привърженици. Големият протест, който те организира, е още от това, което не предлага и до момента. Може би единствената разлика е, че са леко отпочинали физически през отпускарския и слънчев август. Този тип протести нямат енергия да приобщят към себе си по-голям обществен заряд. Обществото се уморява от изпразнените от съдържанието на приказки за съдебна реформа и „завладени от държавата“, защото именно последните лидери управляваха последните пет години и не промениха нищо от това, за което в момента скандират. Ето защо, според мен, единствената реална функция на този протест е просто да се заявят, че все още са тук либералните формации. Нищо повече.

- Какъв знак дава управляващата партия БСП с присъствието на нейния партиен лидер и вицепремиера Атанас Зафиров на военния парад в Пекин?

- Според мен това събитие дава разнопосочни послания пред българската общественост. От една страна действията на г-н Зафиров изглеждат некоординирани с правителството, което дава пространство за размисъл около диалога в самата управленска структура. От друга гледна точка ние като държава не сме скъсали дипломатическите си отношения с Китай и тази среща може да бъде полезна, политически или икономическа. От третата страна, това е опитът на БСП, за да се позиционира пред вашия електорат, за да се опитате да подкрепите. Всички взети последствия от посещението на част от червено ръководство в Пекин предстои да се види в каква посока ще бъде.

- Много шум се вдигна и около т. нар. заглушаване на самолета, с който летя до Пловдив председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Кого обслужи въпросният „скандал“?

- Въпросният скандал дойде в полезен момент, за да се разбере, че България е част от ЕС и като такава, е част от агресията на Русия. На всеки нормално мислещ човек е станало ясно, че държавата, ръководена от Путин, не мисли много с положителни емоции, а по-скоро като държава, върху която би имала претенции на враг. Това отрезвяване беше полезно за цялото общество. За съжаление, това събитие отмести основната новина запозната с България, а именно посещението на председателя на ЕК в Сопот. В това посещение се изразява една сериозна подкрепа от страната на ЕС към един отрасъл на българската икономика, което според мен беше голямата тема за нас.

- А при какви обстоятелства би могло да се стигне до нова конфигурация във властта?

- В момента не се забелязват индикации за промяна на властовата структура. От една страна правителството е обединено около процесите, свързани с влизането ни в еврозоната и предстоящите дебати за новия бюджет на страната. Скърцанията има и това е нормално за всяка власт, но се вижда, че кабинетът „Желязков“ стои монолитно и уверено поне до изборите за президент година. Ако управлението съумее да издигне и общ консенсусен кандидат, това би дало сериозен тласък за изпълнение и на пълен мандат от правителството. От другата страна опозицията изглежда все по-объркана и агресивна. Това са всички симптоми на регрес. Битката между „Величие“ и „Възраждане“ е ежедневие, ПП-ДБ се въртят като пумпал около научените си фрази за „завладяна държава“ и „съдебна реформа“, АПС практически вече не съществува. Накратко, опозицията се занимава повече със себе си, отколкото с властта. Това дава особен комфорт и на правителството, и на определянето на радикали, които чакат извън парламента.

- Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски е категоричен, че няма да позволи на никой да тресе държавата. Кога тази подкрепяща управленското множество партия може да вдигне, образно казано, бялата кърпа?

- На този етап ДПС се държи отговорно от политическа гледна точка и подкрепя политиката. Това дава пространство от една страна за нормализиране на политическия процес. Назначават се липсващите звена в регулаторите, държавните власти започват да действат в нормален работен режим, икономиката се забързва. От друга страна с този ход от страна на партията на г-н Пеевски, се държат далеч от властта на ПП-ДБ и очакващите се за някое друго „ботаще“ хора от кръга на Радев. Не виждам особен политически смисъл, който да развали тази ситуация в този момент.

- Президентът Румен Радев заговори открито за необходимостта от алтернативата на сега управляващите. Но, откъде той би могъл да получи подкрепа, когато е ясно, че „Величие“ и „Възраждане“ са в нишата на Русия?

- За съжаление, това политическо говорене от президента продължава от доста дълго време. То само уронва престижа на тази институция. Мисля, че с времето тези популистки изказвания от страна на г-н Радев ще станат като фонов шум. Хората ще го чуват, но няма да му обръщат особено внимание. Защото неговата критика е повърхностна и не предлага алтернатива. Друга негова политическа грешка е, че се пуска в полето, което е окупирано от „Величие“ и „Възраждане“. Това точно течение няма да му донесе електорален успех. Да, той може да вземе определен процент от тези формации, но какво от това? Това няма да му е достатъчно да бъде основният политически фактор. Най-вероятно той ще трябва да се задоволи да бъде в сянката на ГЕРБ и ДПС. Не знам дали е готов за това разочарование.

- Би могъл ли Радев да ухажва и представители на ПП за бъдещата си партия, при положение, че пепейците плашат с думите „В България замириса на Сърбия“?

- Хипотетично, Радев може да използва ПП за своя плацдарм на едни избори. Най-малкото защото вече го е правил. Това не е добра новина за ПП, защото по този начин, те практически ще изчезнат благодарение на човека, който ги нарече шарлатани. Не знам дали те осъзнават тази опасност. Иначе ПП са грижи на кухите фрази, дори фразата „В България замириса на Сърбия“ ми звучи по-тъжно и от „С Вас сме, г-н Президент“.

- Какво е бъдещето на крехката на този етап коалиция между ПП и ДБ?

- Опозиционната ситуация се държи в момента заедно. Това е малко като при разделили се съпрузи, които не се развеждат официално, заради хората. Вижда се с просто око, че тези тези стават все по-различни и отдалечени. Протестите, които организират, също имат за цел да ги държат здраво и да не се разпаднат като коалиция. Мисля, че нашето бъдеще няма да бъде на споделеност и съвместност.

- Някои хора приписваха номинацията на Деньо Денев за шеф на ДАНС на Делян Пеевски, но скоро стана ясно, че това е кандидатура на Атанас Атанасов. Докога считате, че ще продължи тази игра с казаното от Радев „няма да стане“ и мислите ли, че след този отказ ще има задкулисни договорки за посланически назначения?

- Трябва да се спре с пришиване на кандидатите за по-високи държавни длъжности на този или онзи. Дебатът трябва да бъде преобърнат и да се говори за експертиза и ръководен капацитет. Политиците ни са доста далеч, за съжаление, от такова поведение. От това страда целият процес по попълване на държавните структури. Повече прозрачност и дебат бих свършили повече работа от това да се говори, че този или онзи е човек на някого. Ако ще има политически договорки, те трябва да бъдат установени по определени правила. Това е нормално. Така беше избраната Мая Манолова за омбудсман, например. Необходимо е ДАНС и други ключови структури да имат избрани ръководители, за да могат да изпълняват своите функции адекватно , а не като сега на полусъединител.

- По време на този политически сезон ще станем свидетели и на предизборните конфигурации на двойките за президент и вицепрезидент. В последната сметка, която ще реши тази битка?

- Битката за президента се очертава да със следващите избори в страната. От политиците зависи това как ще се случи. Ако по-рано бъдат издигнати кандидатите, обществото ще може спокойно да прецени, познае и осмисли техните плюсове и минуси. Така сами гласоподаватели, ще вземете своята информация и обмислено решение за кого да дадете подкрепата си. Така има хоризонт да бъде вашият достоен и подготвен президент. Засега нямаме лица, които да коментираме и това оставя впечатление, че партиите печелят време и още нямат кандидати. За мен печелившата формула е да се търси по-консенсусна и обединителна фигура от по-широк кръг от общности. Това би дало по-сериозна предпоставка за победа. Една от възможните хипотези е да се предложи кандидат от ГЕРБ , подкрепен от останалите участници от правителството- БСП , ИТН, подкрепени от ДПС. Това говори политическата логика. На този етап обаче, не виждаме такива знаци и движения. Друга възможна конфигурация е кандидат на ГЕРБ, подкрепен от ПП-ДБ и ляв вицепрезидент, подкрепен от БСП и ИТН, например. Това за мен са логични и печеливши формули. Всички останали възможности имат повече недостатъци и рискове, отколкото положителни.

- Имате ли усещането, че обществото ни днес е болно? Питам, тъй като сме свидетели на безотговорни действия от страна на малолетни. Вие като баща на какво учите сина си като се има предвид, че семейната среда е фактор едно за възпитанието на децата?

- Обществото не боледува в този момент в смисъл на клинично състояние. В момента по-скоро расте поколението, което беше подложено на много стресови ситуации. От една тази страна децата израстват пред екраните (телефони, игри, социални платформи). Това ги прави по-развити и сензитивни от предходните поколения. Това дава възможност и на родителите да не са около децата си постоянно. Но от друга страна това лишават сегашните деца от контакт и комуникация с другия. Изпитвате затруднения в създаването на реални отношения със своите връстници или по-възрастни. Това неумение се поддържа и от нездравата семейна среда. Много от родителите са ангажирани с работа и не могат да обърнат достатъчно внимание на детето си. всички децата имат нужда от нас не само като физическо население, но и да използват нашата подкрепа и да упражняват спокойствието и разбирането от нас. Когато това липсва, детето става гневно и се чувства зле. Тогава е възможно да направите своя лудория. Много често единствената причина да го направи е, за да бъде забелязано от своите значими близки и приятели. За това по-скоро апелът ми е към родителите, да бъдат по-чувствителни и да подкрепят децата си емоционално без причина, за да може в техниката ум да имат представа, че сме близо до тях. Друг проблем е ролята на бащата. Неговата функция се пренебрегва или подценява, но нейната основна роля е в поставянето на границите. Кое е редовно и кое не. Децата, които са израснали в условията на отсъстващ баща или без него, имат затруднения от това естество.

