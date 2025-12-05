Топ дилпломат - списъкът "Магнитски" е несериозен

Диалогът е най-добрият начин да се разреши един конфликт.

Това заяви в предаването "РадиоТочка" дипломатът Бойко Коцев, бивш посланик на България в Москва и в Брюксел, като добави:

"Трябва да приветстваме неспирните усилия на президента Тръмп, той е единственият човек в света, който може да наложи този диалог. И в рамките на този диалог да се намерят тези пресечни точки и общи моменти - еднакво приемливи или еднакво неприемливи за всички страни - които ще бъдат в основата на един траен и продължителен мир".

Според него Европа отказва да разговаря с Русия, но Доналд Тръмп прави този диалог възможен "и търси тези приемливи допирни точки, които биха дали възможност да се сложи край на войната в Украйна":

"Ако президентът Тръмп успее, ще спечелят и руският, и украинският народ, защото войната е голяма трагедия".

Дипломатът подчерта, че тази война се отразява крайно неблагоприятно на Европа и на българите:

"Ние дори го чувстваме по джоба си - виждаме горивото колко поскъпва, токът. ... С политиката, която провежда Европа, се унищожава социално-икономическият модел на развитие на големи държави - Франция е в дългова криза, Германия закрива цели отрасли от икономиката. Тези лидери в ЕС и този председател на ЕК, Урсула фон дер Лайен, ни водят по един път, който не е добър за нас - нито в икономически, нито в политически план".

Налагането на санкции много помагат на Путин, смята Бойко Коцев:

"Това, което той искаше да реализира и не му се получаваше, с налагането на санкции се случи. ... Наложените санкции принудиха всички руски олигарси и богати хора да си върнат авоарите, които не са замразени, в Русия и да инвестират в руската икономика. Русия не е изолирана - много крупни икономики в света търгуват с нея".

България няма единна външна политика и външнополитическа концепция, посочи дипломатът и уточни:

"Има фрагментирана външна политика. Има външна политика на всеки партиен лидер, може би от користни интереси, но в това число и от участието на срещите на европейските партийни семейства. Присъстват там, не се обаждат, слушат, не издигат никакъв специфичен национален интерес. ... Връщат се тук и говорят разнопосочно. Политическите лидери считат себе си за самодостатъчни и това е другият проблем".

В предаването "РадиоТочка" Бойко Коцев коментира санкциите по закона "Магнитски", като ги определи за "много несериозно нещо":

"Този списък "Магнитски" се формира административно, няма съдебно производство, никой не представя доказателства, някой написал някъде нещо и хоп, решаваме да го включим. ... Не може и да се оспори включването в този списък по съдебен ред, а може да го жалите пред същите тези хора, които са ви включили. Не може така да се подхожда към когото и да било, в това число - българин".

Според него посолството на Великобритания има най-голямо влияние върху вътрешната политика в България.

