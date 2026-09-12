ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти
Законът "Магнитски" няма действие в Европейския съюз и България
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Законът "Магнитски" няма действие в Европейския съюз и България
Демерджиев се опитва да отвлече вниманието от натрапилия се въпрос защо официалните документи противоречат на министерските твърдения
Това заяви по БНР Бойко Коцев
Докато има стабилно мнозинство благодарение на Пеевски, ще разчита на него
Вместо да решава проблемите на хората, командваната от задкулисието партийна върхушка на ПП прави очернящи кампании
Под пакета изменения стоят подписите на редица обвиняеми лица
Долна работа, обяви Константин Мишев
ПП-ДБ пробват да помпат рейтинг с внасяне на законопроект, който гази едновременно и българското и европейското законодателство
Д-р Кевин Карол участва в конференция у нас
Това е извънсъдебен механизъм, налаган от анонимни чиновници, и е извън всякаква нормална съдебна юрисдикция
Системните партии имат своето решение, че Делян Пеевски ще бъде техен говорител. Това е демократично, каза президентът
Цветан Василев е бивш мажоритарен собственик на фалиралата КТБ
Коментира превел ли е Цветан Василев 350 000 долара, за да влезе главният прокурор в "Магнитски"
Всичко е свързано нсъс списъка "Магнитски" става ясно от думите на Калоян Методиев
Пита посолството на САЩ у нас
Няма политическа партия, която да не иска да бъде в управлението
Официално изявление на институцията
По думите му ефектът на списъка е върху лицата в него, по отношение на техните взаимодействия със САЩ
Лидерът на "Републиканци за България" вижда руската връзка при санкциите
При данъчните са постъпвали сигнали за повечето от лицата, които фигурират във втория списък