Борисов хвърли нови обвинения срещу ПП-ДБ! Разкрития за "Магнитски"

"Благодаря на посланика на Великобритания, който познавам лично. Аз никога не лъжа. Лично съм разговарял с определени хора по тази тема за свалянето на санкциите на "Магнитски". Много по-добре знам от колегите от ПП-ДБ как се свалят санкции. Отдолу санкциите на "Магнитски" завършват така, че ако човекът се е поправил, се свалят." Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко борисов пред репортери в кулоарите на парламента.

"Не беше отдавна времето, когато колегите от ПП-ДБ говореха как Делян Пеевски се е поправил и заедно управляваме. Не е далеч времето, когато заедно разговаряхме със Зеленски. Не е далеч времето, когато давахме съвестна пресконференция за промените в Конституцията", каза Борисов.

И сподели, че ПП-ДБ са имали идея как да свалят санкциите от Делян Пеевски на два етапа.

"Толкова неща, които започнахме заедно с Христо Иванов, сега се налага аз да ги довършвам. Спомням си, когато всичките от ПП-ДБ седяха там, разделиха масата на две и казаха, че трябва да разделим съдебната система на две - половината за тях, половината за мен. Казах им, че няма да участвам в това. Мария Габриел също беше и ококори очи", разкри лидерът на ГЕРБ.

Той добави, че докато има стабилно мнозинство благодарение на Пеевски, ще разчита на него.

И уточни, че познава лично Джордж Сорос и ще го подкрепи в комисията в парламента.

"Този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск намаляването на доходите да бъде обвързано с въвеждането на еврото. Пресметнал съм го този риск. Огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причината за покачването на цените", заключи лидерът на ГЕРБ.

