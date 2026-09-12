Разцепление в ПП-ДБ заради Доган. Атанасов скочи на Христо Иванов

Човекът, който отиде с лодка да превзема сараите в "Росенец" - Христо Иванов, се оказа, че държи най-много на Ахмед Доган. Нещо повече - заради почетн...