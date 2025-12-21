Шумът около Цънцарова предизвика неудобен въпрос за журналистиката

За мнозина може да прозвучи парадоксално, но аз телевизия не гледам и затова не мога да кажа почти нищо за Мария Цънцарова. Това заявява Иван Стамболов, цитиран от epicenter.bg. По думите му единственият му досег с нея е бил преди време в ефира на бТВ, когато е участвал като събеседник заедно със своя колега и дългогодишен приятел Асен Григоров. Форматът по принцип е трябвало да бъде тенденциозен, но Цънцарова не се е заяждала с него, а дори и да е опитвала, той не го е усетил.

Затова, подчертава Стамболов, в сегашната шумотевица около слуховете за нейното отстраняване от бТВ той остава напълно неутрален и без лични мотиви.

Контрастът с шумната защита

Сула прави ясно разграничение между собствената си позиция и реакцията на други публични фигури, като дава пример с Веселин Желев, негов приятел, който публикува емоционален текст в защита на Цънцарова. В него тя е представена като вече „бронирана“ от солидарността на публиката и професионалната гилдия, като журналист, който „тежи“ и затова искат да бъде махнат, защото „не махат безличията и бездарията“.

Стамболов признава, че винаги е завиждал на Веселин Желев за гръмотевичния и ярък стил, но точно тук започва неговото принципно несъгласие.

Когато една общност скача в защита

Според Сула, ако цяла политическа общност – наречена условно „демократичната“, „либералната“ или „умнокрасивата“ – реагира толкова бързо, шумно и агресивно в защита на конкретен журналист, това не е просто жест на колегиалност. Това е сигнал.

По неговите думи подобна масова и истерична защита означава, че този журналист е бил важен за тази общност, защото дълго време е прокарвал нейната активност, реактивност и агресивност пред достатъчно широка аудитория. И тук идва ключовият извод на Стамболов – в такъв случай този човек не е бил толкова журналист, колкото агитатор и пропагандатор.

Границата на националния ефир

Иван Стамболов напомня, че по правило журналистите в националните медии не би трябвало да бъдат силно пристрастни. Ако някой желае да бъде открито пристрастен, има достатъчно платформи за това – блогове, влогове, подкасти и други форми на лична изява. Той посочва, че някои журналисти, включително Миролюба Бенатова, са избрали именно този път и не е чул да се оплакват от това.

Сула уточнява, че не знае дали те се оплакват или не, но самият факт, че са поели този път, показва ясно осъзнаване на разликата между лична позиция и национален ефир.

Личният пример и отказът от ефир

Стамболов признава, че е нескромно да дава себе си за пример, но го прави, за да изясни принципа. На него също са му предлагали национален ефир, но той винаги е отказвал, защото е откровено пристрастен и не желае да се съобразява с редакционна политика, дори когато е съгласен с нея.

Във вестници и списания, по думите му, е писал и пише само при условия, че не му се задават теми и текстовете му не минават през редакция. И добавя иронично, че той самият не е журналист и не претендира за такъв.

Частната медия и истерията отвън

Сула е особено критичен към това, което нарича „гологърда защита“ на Цънцарова. Той напомня, че бТВ е частна медия и като такава има абсолютно право на собствена кадрова политика. Никой отвън няма моралното или юридическото право да ѝ казва кого да назначава и кого да уволнява, независимо дали става дума за уважавани обществени фигури.

Това правило, подчертава той, важи за всички частни медии, а дори и за БНТ, макар там ситуацията да е по-особена заради обществения характер. Според него подобни клаузи със сигурност фигурират в трудовите договори на журналистите и те са ги приели доброволно.

Финал без трагедия и без илюзии

В заключение Иван Стамболов заявява, че няма никаква причина за истерия и страх за „утрешния ден“. Ако Мария Цънцарова действително е толкова ярка и значима журналистка, колкото твърдят защитниците ѝ, тя ще намери начин да продължи да говори.

Може да си направи собствено студио, някой от личните ѝ спонсори да помогне за оборудването, а словото ѝ да се лее оттам – към компютрите, телефоните и таблетите на публиката. Според Сула истинският въпрос не е дали някой ще бъде свален от ефир, а дали има какво да каже и кой иска да го слуша.

