Борисов скочи! Посече машинациите за изборите

Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. Опустошително е обаче мълчанието на ПП-ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като „ала-бала с президента“. Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи?

Това казва във видеобръщение във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

И добавя:

"Или в името на поредната „сглобка“, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за „честни избори“, които са честни само когато резултатът им харесва?

За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия.

И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ.

Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com