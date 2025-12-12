Тома Биков към ПП-ДБ: Не вие няма да управлявате с нас, а ние с вас

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков говори от парламентарната трибуна по време на дебатите по оставката на кабинета „Желязков“. С това, което той каза, смълча не само народните представители в Народното събрание, ами и България.

Общественият натиск и решението на ГЕРБ

Той сподели, че от ГЕРБ винаги са заявявали, че не могат да управляват при обществено напрежение, което е по-голямо от нормалното.

„Ние сме една от партиите, които можем да дадем няколко примера, че нас властта не е самоцел. През последните седмици наблюдавахме внимателно протестите на българските граждани, които бяха разнородни, не бяха на една или друга партия. Ние оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в една такава среда и че единственото, което може да се случи, е да се образува още по-голямо обществено напрежение“, каза той.

„Оценката на нашата група към нашите министри е положителна“, категоричен бе Биков.

Бюджетът, легитимността и ролята на Радев и Асен Василев

„В тази ситуация няма как да има нов бюджет. Ще изпълним ангажимента си да има удължителен такъв. Оттук-нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят г-н Асен Василев и г-н Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, защото това сочи политическата логика“, добави депутатът от ГЕРБ.

По думите му не е нормално управляващи и опозиция да не си говорят. „Добре е през следващите месеци по-спокойно и без емоции да помислим какво правим оттук нататък. Дали това, което правихме през последните 5 години и постигахме един и същи негативен резултат, или ще направим нещо по-различно в опит да постигнем по-различен резултат, дай боже позитивен, за всички български граждани“, продължи Биков.

Той добави, че не е оптимист, защото не вижда достатъчно потенциал в политическата система да функционира смислено и рационално.

Напрежение с ПП-ДБ: „Да сте спокойни“

Биков призова предстоящата предизборна кампания да бъде толерантна и с мисъл за бъдещето. „Не вие няма да управлявате с нас, а ние няма да управляваме с вас - да сте спокойни“, каза Тома Биков, обръщайки се към колегите си от ПП-ДБ.

Апел към президента

„Надявам се президентът Румен Радев да поеме своята отговорност смело, да си обяви проекта и да се яви на парламентарни избори. Очакваме го, защото така е най-честно“, каза още депутатът от ГЕРБ.

