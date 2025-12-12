Битка за еврото в парламента! Възраждане внася предложение за отлагане

„Възраждане“ внесоха в Народното събрание предложение България да отложи с една година присъединяването към еврозоната. Мотивът им е, че държавата се намира без редовно правителство и без приет бюджет за следващата година. Дори при евентуално удължаване на стария бюджет за 2025 година, в него не е предвидено въвеждането на еврото, аргументират се от партията.

Формацията настоява и президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност възможно най-бързо, като посочват понеделник като възможна дата. Самият лидер Костадин Костадинов обаче признава, че не очаква мнозинството в парламента да подкрепи предложението за отлагане.

В интервю за БНТ Костадинов заяви, че „българският народ и неговото недоволство“ са свалили кабинета „Желязков“. Определи оставката като „приятна изненада“ и подчерта, че премиерът е останал „формален“ и незабележим за обществото.

„Никога и никъде по никакъв повод в протестите не се спомена дори веднъж неговото име. Това не е комплимент за него, защото, когато управляваш държавата, би трябвало ти да си човекът, който акумулира общественото внимание“, каза той.

По повод момента на оставката - дни преди приемането на еврото - Костадинов заяви, че „няма лош момент за падането на едно правителство на мутрите, олигарсите и корупционерите“. Според него влизането в еврозоната трябва да бъде преосмислено, а „Възраждане“ ще настоява за отлагане.

