Възраждане иска нова Конституция и промяна на пенсионния модел

Политическото напрежение около бюджета и реформите в страната се допълват от нови остри позиции. Депутатът от „Възраждане“ Цвета Рангелова заяви, че България се нуждае от преучредяване на държавата, нова Конституция и дълбока промяна в пенсионния модел.

Пред БНТ тя подчерта, че частните пенсионни фондове са „пирамида“, че еврозоната е въведена „с манипулирани данни“, а правителството води „чуждопоклонническа политика“ по въпросите на енергетиката и горивата.

Пенсиите – „пирамида“, която трябва да се реформира

Цвета Рангелова остро разкритикува частните пенсионни фондове, които според нея натрупват огромни печалби за сметка на осигурените граждани. „Причината да наричаме частните пенсионни фондове пирамида е проста – парите, които всички ние отделяме под формата на допълнителна задължителна пенсионна вноска, отиват в частни дружества, които годишно разпределят под формата на рента не по-малко от 300 милиона лева от средствата на осигурените лица“, заяви тя.

По думите ѝ това „значително намалява реалните вноски на хората“, а частните дружества не могат да гарантират защита при фалит, каквато може да осигури Националният осигурителен институт.

„Ако тези пари се насочат към НОИ, това би решило голяма част от проблема с дефицита“, допълни Рангелова и настоя за „широк обществен и експертен дебат“ относно бъдещето на пенсионната система. Според нея сегашният модел не служи на хората, а на финансовите интереси на малцина.

Доктрината за преучредяване на държавата

Рангелова коментира и новата политическа концепция на „Възраждане“ – доктрината за преучредяване на държавата. „Не виждам нищо опасно в това, което предлагаме. Опасно е да оставим неработещ модел. Конституцията трябва да отразява реалните обществени отношения“, каза тя.

Според нея доверието в институциите е изчерпано, а ниската избирателна активност показва нуждата от промяна. „Предлагаме балансиран модел – полупрезидентска република, в която президентът има право да излъчва състав на Министерски съвет, а Народното събрание запазва своите контролни функции“, обясни Рангелова.

Сред идеите са още намаляване броя на народните представители до около 180–200 и премахване на фигурата на главния прокурор, като функциите му бъдат прехвърлени на министъра на правосъдието.

На въпрос дали полупрезидентският модел не крие риск от авторитаризъм, депутатката отговори: „Законите не се пишат според личността на определен човек. Проблемът не е във формата на управление, а в избора на хората, които заемат властови позиции.“

Еврозоната и „престъпната“ липса на прозрачност

Относно въвеждането на еврото Рангелова беше категорична, че процесът е бил прибързан и непрозрачен. „Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на Националния статистически институт относно инфлацията и дефицита. Това е престъпно“, заяви тя.

По думите ѝ ефектите вече са осезаеми: „Търговците трябва да плащат по 200 лева, за да пренастроят касовите си апарати, цените растат, а доходите не догонват европейските.“

Тя предупреди, че без реален контрол върху икономическите процеси България рискува да загуби още повече от своята финансова независимост. За Рангелова еврозоната не е път към стабилност, а към нова зависимост.

Горива, енергетика и критика към правителството

Депутатката от „Възраждане“ обърна внимание и на кризата с горивата, обвинявайки правителството в нерешителност. „Вместо да поискаме дерогация, за да осигурим нормална работа на рафинерията, ние питаме дали можем да поискаме такава. Това е чуждопоклонническа политика“, заяви тя.

Рангелова припомни, че още в началото на годината партията ѝ е предложила законопроект, според който при кризисни ситуации държавата може временно да поеме управлението на стратегически предприятия като „Лукойл“ и АЕЦ „Козлодуй“.

По думите ѝ България трябва да възстанови контрола си върху енергийните ресурси, ако иска да избегне бъдещи сътресения. В заключение Рангелова заяви, че „реформите няма да са лесни, но са неизбежни, ако искаме държава, която работи за хората, а не за интересите на малцина“.

