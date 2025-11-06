"Възраждане“ настоява за оттегляне на Закона за ВиК

„Възраждане“ настоя управляващото мнозинство незабавно да оттегли приетия на първо четене Закон за водоснабдяването и канализацията, който според партията цели „насилствено включване“ на общинските ВиК-дружества в държавните областни асоциации – „бездънни ями за кражба на публичен ресурс“.

Това заяви в декларация от името на парламентарната група народният представител Петър Петров.

Той добави, че с протест в Берковица, насрочен за тази вечер, политическата организация започва серия от демонстрации срещу закона, който, по думите му, ще доведе до двойно поскъпване на водата – от 2,50 на 5 лева за кубик.

„Новият Закон за водоснабдяването и канализацията, който бе приет на първо гласуване на 22 октомври тази година, насилствено цели да включи общинските ВиК-дружества – по-точно тези, които са останали като общински в държавата – в областните асоциации“, заяви Петър Петров.

Той обясни, че става дума за „кражба на публичен ресурс чрез скъпа цена на водата, чрез нейното разхищение и чрез

калпави ремонти при обществени поръчки“.

"Едни бездънни празни чували – това представляват към момента областните ВиК- дружества, а Министерският съвет с внесения законопроект, подкрепен от управляващото мнозинство – ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и ИТН – цели да направи

така, че докато в момента общинските ВиК-дружества продават водата на цени около 2–2,50 лева за кубичен метър, то тя да стане двойна – около 5 лева за кубик“, каза Петров. Според него това ще е първата и пряка негативна последица, след като законопроектът бъде приет и на второ гласуване.

Зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров уточни, че законопроектът е предизвикал разделение в българското общество - от една страна са хората, които смятат, че това е добра стъпка, а от другата – тези,

според които промените ще доведат до все по-голяма финансова тежест и кражба на публичен ресурс.

Петров подчерта, че разделението се наблюдава и в самите партии: „С уговорката, че вече имаше един протест на гражданско сдружение в Сепарева баня в подкрепа на местното ВиК-дружество, днес, образно казано, откриваме сезона на протестите срещу този закон – с протест край град Берковица, в местността Чапраза, от 17 часа.

Той е в подкрепа на запазването на статута на общинското ВиК-дружество в Берковица“, каза Петров. Той уточни, че докато партиите от управляващото мнозинство подкрепят законопроекта в пленарна зала, техните местни структури са

на противоположно мнение. Той даде пример със структурата на ГЕРБ в Берковица, която обявила във Фейсбук, че ще извозва с автобуси хора, за да се включат в протеста.

„С други думи, докато парламентарната група на ГЕРБ подкрепя законопроекта, тяхната местна организация в Берковица е „за“ запазването на общинското ВиК-дружество и по този начин, според мен, се разграничава от това, което партията им

гласува в пленарна зала. И не само тя – структурата на БСП в Берковица също е заявила, че ще участва с целия си членски състав в този протест“, каза Петров. Той допълни, че в недоволството ще се включи и кметът на общината, избран от коалиция между БСП и „Ново начало“.

„Ето това е политическото шоу, което предлага управляващата коалиция в момента – докато в Народното събрание гласуват по един начин и определят едни политики, част от техните местни структури правят точно обратното“, заяви Петров. Той обяви, че ще присъства лично на протеста в Берковица, където възнамерява да разговаря и да се снима с местните представители на ГЕРБ, БСП и кмета на общината – всички застанали срещу закона, въпреки позицията на своите парламентарни групи.

По думите му това ще бъде символичен жест на благодарност към хората, които защитават интересите на гражданите, а не на партийните централи. Петър Петров завърши декларацията с послание, че лицемерието и „политическите циркове“ на управляващата коалиция ще доведат до нови избори, след които, по думите му, България трябва да бъде „преоснована без лъжа и без кражби“.

