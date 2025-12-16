Костадинов извади апокалипсиса с еврото на масата пред Радев

С остър тон и взаимни упреци премина срещата между президента Румен Радев и представители на „Възраждане“ в рамките на консултациите за съставяне на правителство. Вместо търсене на изход от парламентарната криза, разговорът бързо се превърна в сблъсък за бъдещето на страната, изборите и най-вече – за въвеждането на еврото.

При държавния глава пристигнаха лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов и депутатът Цончо Ганев. Още в началото Радев даде да се разбере, че не очаква формални позиции, а конкретни отговори за съдбата на 51-ото Народно събрание.

Президентът постави директни въпроси – има ли шанс този парламент да излъчи кабинет, трябва ли да се върви към предсрочни избори, необходими ли са промени в Изборния кодекс и крие ли рискове удължителният бюджет на фона на новата икономическа ситуация.

„Политически мъртвец“ и искане за избори още през март

Отговорът на Костадинов беше категоричен и без заобикалки. По думите му държавата е в „кризисно състояние“, а времето на сегашния парламент е изчерпано.

Лидерът на „Възраждане“ обяви Народното събрание за „политически мъртво“, лишено от легитимност още от самото начало заради последните решения на Конституционния съд. Според него единственият изход са нови избори възможно най-скоро, като дори посочи конкретен хоризонт – март.

Той настоя, че колкото по-бързо се стигне до вот, толкова по-малко щети ще понесе страната, и намекна, че темпото зависи изцяло от президента и начина, по който ще бъдат раздавани мандатите.

Бюджет, инфлация и „насилствено“ вкарване в еврозоната

Костадинов насочи атаката си и към финансовата политика. По думите му бюджетът за 2025 г. е „пробит“, приходите не се събират, а инфлацията, според данни на НСИ, вече е около 6 процента. Това, според него, автоматично изключва България от критериите за членство в еврозоната.

Лидерът на „Възраждане“ предупреди, че страната е изправена пред риск от свръхдефицит и повторение на „шоковата терапия“ от 90-те години. Той обяви, че България е „тикана насила“ към еврото и че формацията вече е завела дело в Съда на ЕС.

Според Костадинов в тази ситуация е било задължително свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, за да се чуят позициите на всички политически сили.

„Лев или евро“ – въпросът, който доминира разговора

Разговорът рязко ескалира, когато Костадинов постави директно въпроса за позицията на президента.

Той настоя Радев ясно да заяви дали подкрепя запазването на българския лев или въвеждането на еврото. По думите му именно парите са „второто най-важно нещо в държавата след хората“, а рискът от обезценяване на спестяванията е реален.

Лидерът на „Възраждане“ предложи конкретни мерки – отлагане на еврото с поне една година и удължаване на периода на двойно обращение на двете валути от един на шест месеца. Той предупреди, че унищожаването на машините за печатане на пари би направило всякакъв бъдещ опит за връщане на лева практически невъзможен.

Радев отказа КСНС и върна разговора към изборите

Отговорът на президента беше рязък. Радев заяви, че не вижда смисъл от свикване на КСНС в ситуация, в която политическите сили вече са абдикирали от отговорност.

По думите му подобен съвет би се превърнал единствено в трибуна за предизборни речи и загуба на време. Президентът подчерта, че след като веднъж е поискана оставката на властта, логичният път е към служебно правителство и избори, а не към допълнителни формални заседания.

Радев предупреди, че консултациите не бива да се използват за агитация, а за изясняване дали е възможна нова управленска формула и как ще бъде гарантирана честността на евентуален вот.

Разговорът стигна до задънена улица

Напрежението се повиши допълнително, след като Костадинов обвини президента в противоречие – от една страна да не иска легитимиране на статуквото, а от друга да очаква именно то да прави промени в Изборния кодекс.

Лидерът на „Възраждане“ настоя, че единствената реална защита срещу манипулирани избори е високата избирателна активност и че битката за лева ще бъде централна тема на всяка следваща кампания.

В крайна сметка Радев прекрати публичната част на разговора, отбелязвайки, че темите са излезли извън рамките на консултациите, и срещата продължи при закрити врата.

