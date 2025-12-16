Политолог видя меко кацане за Борисов и тежка дилема за Радев

След падането на правителството политическата криза навлезе в нов етап, в който основният въпрос вече не е кой е виновен, а кой ще зададе посоката нататък. Анализаторите са единодушни, че предсрочните избори са неизбежни, но пътят към тях, както и подредбата на силите, ще бъдат решаващи за това дали системата ще се възпроизведе или ще се появи реална алтернатива.

Изборите идват бързо, но без ясна алтернатива

Политологът Стойчо Стойчев смята, че предсрочните парламентарни избори ще се случат по най-бързия възможен начин. Според него протестите имат смисъл само ако доведат до организационна и електорална мобилизация, в противен случай познатият кръг ще се затвори отново. По думите му хората, които искат промяна, трябва ясно да формулират параметрите ѝ и да отговорят на въпроса кой ще бъде нейният носител – ПП-ДБ, ново политическо формирование, президентът или друга фигура с ясна заявка за алтернатива.

Стойчев подчерта, че досега основното политическо послание е било „срещу модела на еди-кой си“, но този модел вече е паднал. „Въпросът е какво идва на негово място“, коментира той пред Нова телевизия. Според него сигналите от Румен Радев са проблематични, защото държавният глава не се държи като нов тип политик, а следва добре познатия български сценарий – шикалкавене до последно и обявяване на намеренията в последния момент, за разлика от европейската практика.

Борисов излезе сух

Социологът Андрей Райчев е на мнение, че Бойко Борисов е успял да се измъкне от негативния обществен заряд след падането на правителството. Според него съдебната система е най-тежкият и нерешен проблем в държавата, а именно там се концентрират реалните политически сблъсъци.

Райчев посочи, че протестите са превърнали Румен Радев в обект на негативно отношение от част от протестиращите, но в същото време ПП-ДБ внимателно балансират, за да не стигнат до открит конфликт с президента. Според него ключовата стратегия на ПП-ДБ е опитът за разкачване на Борисов от Пеевски по темата за съдебната реформа, тъй като смятат, че с Борисов може да се постигне компромис, докато с Пеевски – не.

Социологът подчерта и зависимостта на ПП-ДБ от Радев. Ако президентът слезе на политическия терен, коалицията би била принудена да загърби противоречията си с него, за да не загуби електорална почва. Според Райчев най-тежкият въпрос за Радев остава дали е президент над политиката или пряк конкурент в нея.

Борисов си осигури меко кацане

Политологът Петър Чолаков е категоричен, че след падането на правителството Бойко Борисов е запазил всички свои карти и си е осигурил меко кацане. По думите му този сценарий е бил ясен от самото начало, като основният въпрос е бил не дали, а колко дълго ще издържи правителството. Според Чолаков управляващите са подредили свои хора в т.нар. „домова книга“, което означава, че парламентът продължава да функционира със същото мнозинство, а служебният премиер ще бъде излъчен именно от него.

Чолаков смята, че не бива да се говори за модел „Пеевски“, а за модел ГЕРБ-ДПС, като подчертава, че ПП-ДБ са склонни към нов тип сглобка. Според него за Борисов и Пеевски е по-изгодно да останат заедно, тъй като разделянето им би ги направило по-уязвими за политическите им противници. Той вижда риск ПП-ДБ да потърсят Борисов като съюзник срещу Пеевски, което на практика би означавало нова сглобка – точно срещу което формално се води политическата битка.

Според него Демократична България по-скоро биха могли да търсят разбирателство с Румен Радев, тъй като формацията очевидно се нуждае от съюзник в новата политическа конфигурация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com