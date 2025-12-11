Костадинов атакува Радев: Създаде ПП-ДБ, после зави на 180 градуса!

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в ефира на Нова телевизия, че правителството е в последните си дни и че протестите ясно показват загубата на легитимност. „Бях на протеста. От седмици говорим, че правителството си отива. За съжаление най-вероятно ще стане след 1 януари“, каза той, подчертавайки, че настоящият парламент „не трябва да продължава да съществува“.

По думите му страхът на управляващите вече е видим, а шансът за нови избори остава реален, въпреки хипотезата за „нова сглобка“ в рамките на същия парламент.

Фокусът върху Радев

Най-силната част от изказването на Костадинов беше посветена на Румен Радев и темата за евентуалната му партия. Той твърди, че държавният глава „сам си е казал“ намерението, но вижда огромен риск в тази политическа амбиция.

„Радев вчера сам си каза, че ще направи нова партия. Определено ще има преструктуриране на гласовете, но нас не ни притеснява“, заяви Костадинов, но веднага след това отправи тежка критика.

Той напомни, че именно Радев е „създателят“ на ПП-ДБ, че е подкрепял еврото до май, а после е завил „на 180 градуса“. Според него президентът е непоследователен лидер, който може да създаде „поредна гнусна сглобка“, подобна на всички политически подмени през последните години.

„Не мисля, че можем да се обединим с него в никакво мнозинство. Има много непоследователни изказвания. Радев създаде ПП-ДБ. Последният път дойдоха някакви да продължават промяната, а се обединиха с хората, срещу които бяха създадени“, каза той.

Костадинов подчерта, че макар Радев да има шанс да спечели избори, от него ще се очаква фундаментална промяна в геополитическата ориентация – промяна, която според него няма как да се случи без „Възраждане“.

Нов модел, нова Конституция и война срещу машинното гласуване

Лидерът на „Възраждане“ повтори, че движението му работи за пълно „преосноваване на държавата“, включително нов политически модел и нова Конституция.

Като част от критиката си към Радев, той атакува и машинното гласуване, което според него позволява „ала-бала“ с избирателния процес.

Според Костадинов е нужна промяна в избирателната система, премахване на машините и участие на независими наблюдатели.

Той завърши с познатата теза, че 80% от българите не искат въвеждането на еврото, но „насила ни вкарват в еврозоната“.

