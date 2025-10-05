Костадинов взриви ефира! България е пред анексия в еврозоната

Сензационно и остро политическо изказване направи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на БНТ. Според него България има нужда от пълно „преосноваване“ и нов обществен договор, защото доверието между властта и народа е разрушено.

„България има нужда от преосноваване“

"Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа", заяви Костадин Костадинов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Той подчерта, че основната цел на опозицията е да свали правителството, а начините за това са два — парламентарният чрез вот на недоверие и извънпарламентарният чрез протести. По думите му, когато ПП-ДБ и МЕЧ внесли вота на недоверие за вътрешната сигурност, голяма част от мотивите били „копирани“ от доклади на Европейската комисия, а други изглеждали „писани с помощта на изкуствен интелект“.

Еврозоната като „анексия“

Според лидера на „Възраждане“ евроатлантическото направление „работи по унищожаването на българската държавност от десетилетия“, а последният удар ще бъде нанесен на 1 януари, когато България „ще бъде анексирана в еврозоната“.

„Еврозоната се намира в много тежко състояние в момента и ще рухне. Влизането на България, парадоксално, ще допринесе за това, защото България не е силен елемент. България има силна валута, защото е обезпечена с левове. Когато те престанат да съществуват и когато нашият резерв, който имаме към буфера на валутния борд, отиде в ЕЦБ, ние се прощаваме с основата на своята валута и финансова стабилност“, заяви Костадинов.

Той добави, че влизането на България в еврозоната вече е предизвикало „огромна инфлация“ и изрази съмнение, че председателят на НСИ може да стане „бушон“ за кризата, подобно на случая в Гърция, където ръководител на статистиката бе осъден за фалшифициране на данни.

Радев, нови партии и „мухи еднодневки“

Костадинов коментира и възможността президентът Румен Радев да създаде свой политически проект, като заяви, че не се притеснява от такава перспектива: „Негово право е, случвало се е. Мен това не ме притеснява. Заради политическата криза през последните години видяхме колко политически проекти се появиха и изчезнаха като мухи еднодневки.“

В изявлението си лидерът на „Възраждане“ очерта картина на дълбока политическа и институционална криза, в която според него „старият елит“ губи почва, а „народът ще търси изцяло нова посока“.

