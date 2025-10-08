Възраждане атакува институциите за строителството край Елените

„Вече държим темата жива.“ Тези думи отправи от ефира на БНТ юристът и народен представител от „Възраждане“ Петър Петров. Поводът е скандалът със застрояването около курортния комплекс „Елените“ и последвалите наводнения по Черноморието.

Петров обвини редица държавни институции в престъпно бездействие и обяви, че партията му ще сезира прокуратурата. „Изискахме документи от 2008 година насам. Ще внесем сигнал до прокуратурата за престъпно бездействие и нарушаване на закона“, каза той и предупреди: „Абсолютно забранено е строителството в речните корита, включително и полагането на тръби. Това не е допустимо. За мен има умишлено бездействие от страна на доста институции.“

Корупция има, абсолютна корупция

Според Петров държавни органи са нарушили задължителните процедури по съгласуване и контрол, като са позволили строителство на места, където това е изрично забранено. Той обяви, че има доказателства за незаконни дейности в речни корита и подчерта, че контролните институции са „проспали“ нарушенията. „Корупция има, абсолютна корупция, включително и в местната власт в Несебър“, заяви категорично Петров.

По думите му „Възраждане“ ще продължи да настоява за отговорност на всички нива. „Откакто сме създали партията, сме тръгнали срещу такива играчи, защото човешкият живот няма цена. Той не търпи никакви сделки, даване на пари под масата“, каза той.

Петров подчерта, че проблемът с непочистените речни корита не е изолиран случай. „В Монтана 36 точки са установени като рискови, но нищо не е направено. Областната управа се оправдава, че няма пари. Природата не чака пари, предписания и констатации“, предупреди депутатът.

Сигнали, обвинения и настояване за отговорност

Народният представител настоя премиерът да даде обяснение пред парламента защо не са осигурени средства за превенция на наводненията. „Трябва правителството да осигури пари за почистване на речните корита. Не може да се чака бедствието, за да се намерят средства“, каза Петров.

Той потвърди, че партия „Възраждане“ е подала сигнал до прокуратурата и по друг актуален случай – публикацията във Wall Street Journal за предполагаеми неформални разговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши. „Наше задължение като политическа партия е да сезираме съответните органи. Сезирахме прокуратурата. Ние не сме разследващ орган – прокуратурата чрез разследващите органи е тази, която трябва да събере доказателствата,“ обясни той.

Петров отхвърли обвиненията, че партията „вдига шум в системата“, заявявайки, че това е същността на нейната мисия: „Още в устава на „Възраждане“ е записано, че сме противници на ГЕРБ, ДПС и цялото статукво, което убива държавата.“

С тези думи депутатът завърши участието си, превръщайки темата за „Елените“ в политически символ – не само за бездействието на институциите, но и за сблъсъка между системата и нейните опоненти.

