ПБ подготвя големия бюджет за 2027 г. Първо одити, после новите сметки
До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
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До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
Кой ни даде право да бъдем съдии и палачи? Говори адвокат
Депутатът от ДПС поиска незабавни проверки на място по „PNR-гейт“ и предупреди, че доказателства може да бъдат унищожени
Министрите ще обсъждат назначения, областни администрации и контрола върху дружества като „Информационно обслужване“ и „София Тех Парк“
Те призоваха за решение на ВКС и Конституционния съд
Филип Гунев настоява държавата да следи опасни организации
Бившият МВР министър с тежки въпроси за институционален провал и политически чадър
Бивш прокурор критикува ДАНС и прокуратурата за мълчанието
Президентът атакува премиера и парламента, докато гради собствен политически проект под прикритието на „гражданско движение“
Има престъпно бездействие, корупция и подмяна на закона, а човешкият живот няма цена
Обсъжда се и създаване на Национален орган по счетоводство
Ще се търси вариант за по-добра организация за влизане в България на пътници, пристигащи от страни извън Европейския съюз
Задачата за координация е възложена на вицепремиера Гроздан Караджов
Родители и институции дават препоръки за справяне с детското насилие
Над 70% от държавните институции не отговарят на минималните изисквания за киберсигурност, твърди депутат
Целта на изисканата информация е изготвянето на проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
Евродепутатът Цветелина Пенкова представи акцентите на новата директива в сектора
Обществото има въпроси, а ние сме избрани от хората и аз задавам тези въпроси, казва Пеевски
Задълженията на правителството са да изпълним управленската си програма, каза премиерът