Кабинетът решава кадрови промени в НОИ и ключови държавни органи

Министерският съвет ще обсъди днес промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на заседание от 10:00 ч. В дневния ред са включени и решения за определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора и на председател на Съвета за икономически анализи.

Министрите ще разгледат и промени в Устройствения правилник на областните администрации. Заседанието включва и въпрос, свързан с упражняването на правата на държавата в капитала на няколко важни дружества.

Кадровите промени в Надзорния съвет на НОИ са сред по-чувствителните точки, тъй като институтът има ключова роля в управлението на общественото осигуряване, пенсиите и социалните плащания. Решенията за състава на надзора са част от механизма, чрез който държавата участва в контрола върху една от най-важните публични системи.

В дневния ред влиза и определянето на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. Този орган координира политики и институционални действия срещу престъпления, свързани с експлоатация, принуда и незаконно извеждане на хора.

Кабинетът ще трябва да определи и председател на Съвета за икономически анализи. Структурата има значение за подготовката на експертни оценки и политики, свързани с икономическото развитие и решенията на изпълнителната власт.

Министрите ще разгледат и изменение на Устройствения правилник на областните администрации. Подобни промени засягат организацията на работа на регионалната власт и начина, по който областните структури изпълняват функциите си.

Сред точките е и проект на разпореждане за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване“ АД, „София Тех Парк“ АД и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. Това поставя във фокуса управлението на държавното участие в дружества с важна роля в електронните услуги, иновациите и финансовите инструменти.

