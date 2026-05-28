Радев: Европа трябва да инвестира в сигурност, без да забравя сближаването

Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че Европа е изправена пред много предизвикателства и трябва да намери общи решения, които да укрепят едновременно сигурността, конкурентоспособността и единството на Европейския съюз. След срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща той постави акцент върху Многогодишната финансова рамка и нуждата Европа да инвестира сериозно в отбрана, индустрия и технологична модернизация.

В същото време Радев подчерта, че амбициозният европейски бюджет не трябва да отслабва политиките, които държат Съюза заедно - сближаването и Общата селскостопанска политика.

„От една страна това е много амбициозен бюджет за Европа, който ще подкрепим, но при условие, че не забравяме какво ни обединява. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства“, заяви Радев. Посланието му беше насочено към баланса между новите стратегически разходи и старите опори на европейската солидарност - регионалното развитие и земеделието.

Премиерът изведе като ключов въпрос и икономическите, индустриалните и технологичните различия между държавите в ЕС. В разговора с Коща е бил обсъден новият Фонд за конкурентоспособност, който трябва да осигури значително финансиране за индустриална и технологична модернизация. Радев настоя разпределението на средствата да бъде справедливо, така че страни като България и Португалия да не останат в периферията на големите европейски индустриални проекти.

„Обсъдихме как парите могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия да могат да бъдат привлечени и да участват в разработването на големи европейски индустриални проекти. Това е много важно за постигане на истинско сближаване в иновациите в индустрията, в цифровизацията“, посочи министър-председателят. Така българската позиция поставя ясен акцент не само върху получаването на европейски средства, а върху участието на страната в по-високата добавена стойност на европейската икономика.

Антонио Коща подчерта, че България работи заедно с останалите държави-членки за повече просперитет, сигурност и мир в региона. Той заяви, че европейските партньори разчитат на Радев за постигането на тези цели - сигнал за доверие към новото управление и за очакване България да бъде активен участник в следващите решения на Съюза.

