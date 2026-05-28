Държавни тайни изтичат към частни фирми! Министър обеща чистка

Представители на частни бизнес имат достъп до чувствителна информация за работата на държавата и това е сериозен проблем, заяви пред БНТ министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му през следващите месеци ще се търси как е допусната тази ситуация, защо се е стигнало до нея и как може да бъде прекратена.

Министърът даде знак, че новото ведомство започва с рязка промяна в структурата, намаляване на дирекциите и съкращаване на щатове. Василев обвърза реформата с по-голямата цел - държавата да спре да товари гражданите с документи, които самата тя вече притежава.

Първата стъпка е нова структура на министерството, което обединява иновациите и дигиталната трансформация. Василев обясни, че са заварени 19 дирекции, а предложението е те да бъдат сведени до 8. По думите му това е начало на по-широка промяна, която трябва да направи администрацията по-стегната, по-бърза и по-ясно отговорна.

Щатната численост също ще бъде намалена. Министърът посочи, че общо в двете досегашни министерства е имало 589 щатни бройки, от които 70 незаети. В новата структура се предвижда намаление със 120 души, като 50 служители ще бъдат освободени.

"В новата структура ще работят драстично по-малко хора, но вярвам, че това няма да се отрази нито на ефективността, нито на качеството на работата", заяви Василев. Той подчерта, че това е само първата стъпка от серия промени, които ще последват в работата на администрацията.

Министърът коментира и възнагражденията във ведомството. По думите му средната заплата във вече обединеното министерство е около 1800 евро, но има служители с много по-ниски и такива с много по-високи доходи. Василев подчерта, че голяма част от хората в държавната администрация работят и с усещане за кауза - да направят България по-добро място за живот.

Голямата цел на новото министерство е цялостна трансформация на процесите в държавната администрация. Според Василев услугите трябва да бъдат така организирани, че гражданите почти да не усещат административната тежест. Той даде ясен пример - държавата не трябва да изисква от хората документи, които самата тя е издала и вече има в собствените си системи.

Министърът разказа, че при назначаването му на поста от него са били поискани документи на хартия, които държавата вече притежава - трудова книжка и копие от диплома за висше образование. "Държавата ги има тези неща. Иска ги на хартия. Това трябва да приключи", заяви Василев.

По думите му премахването на този административен абсурд ще започне стъпка по стъпка през следващите месеци. Така новото министерство ще трябва едновременно да затвори пробойните около чувствителната информация, да намали тежката структура и да ускори дигиталната промяна, която гражданите от години очакват от държавата.

