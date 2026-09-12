Държавни тайни изтичат към частни фирми! Министър обеща чистка
Иван Василев обяви рязко свиване на дирекциите, освобождаване на служители и край на абсурда държавата да иска документи, които сама издава
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Иван Василев обяви рязко свиване на дирекциите, освобождаване на служители и край на абсурда държавата да иска документи, които сама издава
Регионът се нарежда на 25-о място в страната по ниво на заплащане
Средна работна заплата от 915 лв. през четвъртото тримесечие на 2015 г. отчете НСИ. Това е с 68 лв. повече отпреди година, когато за последното тримес...
Частните промишлени предприятия планират да свият с повече от 15% инвестициите си през настоящата година. Това сочи бизнес анкета на НСИ, проведена ср...