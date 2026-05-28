Радев влиза в серия ключови срещи в Брюксел

Премиерът Румен Радев ще бъде приет днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Първата му среща по програма е рано тази сутрин с генералния секретар на Алианса Марк Рюте.

Следобед Радев ще разговаря последователно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с този на Европейския съвет Антонио Коща. Визитата идва след серия международни срещи на Радев в Париж, Брюксел и Берлин.

След разговорите с Рюте и Коща по предварителна програма са предвидени изявления. Очаква се те да очертаят основните акценти от срещите на българския премиер с ръководствата на НАТО и европейските институции, както и темите, поставени от българската страна.

В делегацията на Радев са неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов. В Брюксел са още министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов, което подчертава политическия и отбранителния профил на разговорите.

Ден по-рано премиерът беше приет в Елисейския дворец в Париж от френския президент Еманюел Макрон. След това Радев пристигна в Брюксел, където проведе разговор със своя белгийски колега Барт де Вевер (на снимката горе).

Миналата седмица българският министър-председател предприе и първото си пътуване зад граница в новото си качество. Тогава той беше в Берлин за среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

