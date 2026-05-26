България влиза в тримесечна битка за милиарди по Плана за възстановяване

България влиза в решаващи три месеца за парите по Плана за възстановяване и устойчивост. За пет години страната е получила 53% от общия ресурс, докато страните в ЕС вече са над 70%. Вицепремиерът Атанас Пеканов предупреди, че до 31 август трябва да бъде свършена огромна работа, за да се спаси максималната сума и страната да не остане под средноевропейското равнище.

По думите на Пеканов ситуацията по част от проектите е критична, а неизпълненото след крайния срок ще донесе санкции за бюджета. Максимумът по четвъртото и петото плащане е 2,8 млрд. евро, като само по четвъртото плащане България може да получи близо 1,100 млрд. евро.

Три месеца, които могат да струват милиарди

„Механизмът приключва до 31 август, всичко, което успеем да направим дотогава, ще ни донесе съответните средства. Останалото ще донесе санкции за бюджета“, заяви Пеканов на брифинг пред репортери. Той подчерта, че парите по ПВУ не са абстрактна европейска линия, а са свързани с важни проекти за страната. Ако част от тях не бъдат завършени навреме, България ще загуби финансиране, а недовършените дейности ще натежат върху националния бюджет.

Пеканов посочи, че различни правителства са работили по отделни теми, но в част от секторите не са оставени работещи решения. Сред най-забавените реформи той открои Българския енергиен холдинг и ВиК сектора. Според него в момента се търсят варианти, за да бъдат изпълнени очакванията на Европейската комисия и да не се допусне допълнително блокиране на средства.

Антикорупционните закони остават ключът към Брюксел

Правосъдието и антикорупционното законодателство остават сред най-чувствителните условия по плана. Пеканов заяви, че реформите са ключово очакване на Европейската комисия към България, а Антикорупционната комисия не трябва да бъде превръщана в „бухалка“ и да се използва по познати от миналото начини.

Вицепремиерът постави до тази тема и контрола върху работата на главния прокурор. Той увери, че двете реформи ще се случат, като промените трябва да минат на второ четене в спешен порядък. Пеканов подчерта, че за главния прокурор вече текат санкции, което прави забавянето не само политически, но и финансов проблем.

Четвъртото плащане - шест мерки още бавят парите

Искането за четвъртото плащане е подадено в началото на април, а крайният срок за подаване на всички документи е 5 юни. След това Европейската комисия ще оцени какво е изпълнила България и ще определи сумата, която да бъде изплатена през юли. При подаването са били изпълнени 19 от общо 25 мерки, а кабинетът работи да увеличи броя им, за да не бъдат задържани средства.

Пеканов уточни, че евентуалното неизпълнение по това плащане не означава окончателна загуба, а задържане на пари. България ще има няколко месеца, за да довърши несвършеното. Проблемните шест мерки засягат противодействието на корупцията, ВиК реформата, БЕХ и избора на фонд мениджър за фонда за декарбонизация, както и две инвестиции - амбулаторни грижи и подпомагане на сектор култура.

ВиК, БЕХ и рискът от блокирани средства

По ВиК реформата Пеканов призна, че темата е трудна и се работи със Европейската комисия за намиране на решение. Целта е да не се стигне до увеличение на цената на водата и до обществено напрежение. Това превръща реформата в един от най-деликатните казуси, защото трябва едновременно да удовлетвори Брюксел и да не предизвика нов натиск върху домакинствата.

При БЕХ се търси вариант за изпълнение на очакването за създаване на ново холдингово дружество - едноличен собственик на предприятия, свързани с въглищата. Пеканов посочи, че по тази точка има задържане на 500 млн. евро. По думите му може да се стигне и до блокиране на парите по Фонда за справедлив преход, където ресурсът от европейския бюджет е над 1 млрд. евро за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Културата изостава със стотици договори

Инвестициите към Министерството на културата няма да бъдат изпълнени до 5 юни. Става дума за подписване и сертифициране на 460 договора, от които засега са подписани само 100. Според Пеканов вече е създадена организация работата да бъде довършена до началото на юли.

Този проект не отпада окончателно, но се премества към следващия срок. Кабинетът ще се опита да го отчете до края на август, когато приключва възможността за разплащане по механизма. Така културният сектор остава сред рисковите направления, при които времето е почти изчерпано.

Петото плащане започва от нула изпълнени етапи

Още по-напрегната е картината при петото плащане. По него България трябва да отчете пред Европейската комисия 56 етапа по инвестиции и реформи до края на август. Пеканов подчерта, че към момента няма нито един изпълнен етап, а най-проблемните проекти вече са уточнени и се обсъждат варианти с Брюксел.

Сред тях е системата HEMS за спешна медицинска помощ по въздуха, при която основният проблем е неизградената инфраструктура. Забавяне има и при разширяването на цифровата инфраструктура и модернизирането на държавната оптична мрежа. Работи се и по информационната система за устройство на територията, която трябва да намали административната тежест за граждани и предприятия при разрешенията за строителство, но и там има неизпълнени дейности.

Енергийна бедност, влакове и тестове за чиновници

Друг важен проект засяга енергийната бедност. Трябва да бъде изградена система с данни, чрез която да се установява кои хора са енергийно бедни, за да се насочват по-точно помощите към тях. Пеканов заяви, че по тази тема се работи в бърз порядък.

Сред големите инвестиции е и доставката на железопътен подвижен състав - 12 електрически мотрисни влака с по 200 места, 20 броя с по 300 места и 9 локомотива. Има забавяне на доставките, но според вицепремиера се работи за спазване на срока до края на август.

В законодателната част влиза и промяна в Закона за държавния служител. Предвижда се въвеждане на различни видове тестове за държавните служители, чрез които да се проверява рискът от корупционни практики и да се реагира навреме. Законопроектът трябва скоро да бъде публикуван за обществено обсъждане.

Батерии, училища и резервни проекти

Проектът RESTORE също е част от плана. С безвъзмездни средства в размер на 720 млн. евро трябва да бъдат въведени в експлоатация над 10 000 мегаватчаса мощност за съхраняване на електрическа енергия. Част от проектите са приключили успешно, а други трябва да бъдат завършени през юни.

В ПВУ са включени и ремонти и строителства на училища, детски градини и общежития. Работи се по 116 детски градини, 24 училища и 23 общежития, като два обекта са под риск. Пеканов заяви, че ще бъде направено всичко възможно проектите да приключат навреме.

За част от силно забавените дейности вече се обсъжда намаляване на обхвата или изваждане от плана. Намерени са и резервни проекти, които могат да ги заместят. Сред тях е дигитализацията на НАП и митниците, която може да влезе в ПВУ на мястото на дейности, които няма да бъдат изпълнени в срок.

