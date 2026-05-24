Премиерът Радев: Българската писменост е нашият щит в глобалния свят

Премиерът Румен Радев отправи възторжено послание за 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В пост във Фейсбук той подчерта, че на този ден народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура.

По думите му страната ни не само е спасила делото на славянските първоучители, но го е претворила в основа за културното и духовно развитие на много народи. Радев постави българския език, писмеността и духовността като сили, които обединяват поколенията и пазят държавността.

„От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност“, написа премиерът.

Той подчерта, че българският език и писмеността не са само историческо наследство, а жива сила, която образова и вдъхновява. Според него те помагат на поколенията да надмогват заблудата, невежеството и користта.

„Уверен съм, че народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството“, заяви Радев.

Премиерът открои значението на българската писменост в съвременния свят, в който култури се обезличават, а езици изчезват. По думите му именно тя се е превърнала в национален щит, защото в самите темели на българската държавност са вградени писмеността и духовността.

Радев отдаде почит и на българските учители, както и на всички, които са превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия. Той посочи, че тяхното дело е свързано с достойното бъдеще на България. „Честит празник“, завърши премиерът.

